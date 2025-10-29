Σουδάν: Τουλάχιστον 460 νεκροί από επίθεση σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φάσερ

Έκκληση για κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά από πληροφορίες που αναφέρουν τον θάνατο τουλάχιστον 460 ανθρώπων σε μαιευτήριο της Ελ Φάσερ. Η πόλη αυτή καταλήφθηκε πρόσφατα από παραστρατιωτικούς.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών στο σαουδαραβικό μαιευτήριο της Ελ Φάσερ, έπειτα από επιθέσεις και απαγωγές εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

«Παύσατε πυρ!», τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ελέγχουν πλέον ολόκληρη την περιοχή του Νταρφούρ, που καλύπτει το ένα τρίτο του Σουδάν. Οι ΔΤΥ, υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Νταγκλό, έχουν συγκροτήσει παράλληλη κυβέρνηση στο Νταρφούρ, αντίπαλη της κυβέρνησης του αρχηγού του στρατού, Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Επιπλέον, μαζί με τους συμμάχους τους, οι ΔΤΥ ελέγχουν τμήματα του νότου της χώρας, ενώ ο στρατός διατηρεί τον έλεγχο του βορρά, καθώς και των ανατολικών και κεντρικών περιοχών.

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας διχοτόμησης στο Σουδάν και την επανάληψη σφαγών όπως εκείνων που σημάδεψαν το Νταρφούρ στις αρχές του αιώνα.

Ο Γκεμπρεγέσους υπογράμμισε πως «όλες οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας πρέπει να σταματήσουν αμέσως, χωρίς όρους». Τόνισε επίσης ότι όλοι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, χωρίς να υπολογίζεται η πρόσφατη επίθεση στο μαιευτήριο, από τον Απρίλιο του 2023 έχουν καταγραφεί 185 επιθέσεις σε ιδρύματα υγείας. Σε αυτές, έχουν χάσει τη ζωή τους 1.204 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 416. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν 49 επιθέσεις, με 966 νεκρούς συνολικά.

Πηγή: skai.gr

