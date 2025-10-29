Σε ισχύ από σήμερα, η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο εμπορικό πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αναβαθμισμένη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας (DCFTA) προσφέρει επιπλέον αμοιβαία επωφελή ελευθέρωση του εμπορίου. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών τομέων της ΕΕ και ενισχύει τη δέσμευση της Ένωσης για στήριξη της Ουκρανίας.

Το πλαίσιο περιορίζει τις εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ σε σχέση με τα προηγούμενα αυτόνομα εμπορικά μέτρα. Προβλέπει επίσης ισχυρή νέα ρήτρα διασφάλισης και προωθεί την ευθυγράμμιση των ουκρανικών προτύπων παραγωγής με αυτά της ΕΕ.

Η DCFTA αναμένεται να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια και να εδραιώσει τις εμπορικές σχέσεις, συμβάλλοντας στη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η συμφωνία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες. Πρώτον, προσφέρει σαφές πλαίσιο κανόνων για τη στήριξη του διμερούς εμπορίου. Για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα, όπως ζάχαρη, πουλερικά, αυγά, σιτάρι, αραβόσιτος και μέλι, προβλέπονται μόνο μετριοπαθείς αυξήσεις στις ποσότητες σε σχέση με την αρχική DCFTA. Για άλλα προϊόντα έχουν συμφωνηθεί βελτιώσεις προς όφελος και των δύο πλευρών, ενώ για μη ευαίσθητα προϊόντα προβλέπεται πλήρης ελευθέρωση.

Δεύτερον, η πρόσβαση στην αγορά συνδέεται με τη σταδιακή ευθυγράμμιση της Ουκρανίας με τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων και η χρήση φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων. Η Ουκρανία θα υποβάλλει ετήσια έκθεση για την πρόοδό της, σε συμφωνία με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και την υιοθέτηση του κεκτημένου.

Τρίτον, η νέα ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει τη λήψη μέτρων αν οι εισαγωγές προκαλέσουν σοβαρές δυσκολίες σε οποιοδήποτε μέρος. Στην περίπτωση της ΕΕ, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν μέτρα για τη διευκόλυνση των ουκρανικών εξαγωγών προς παραδοσιακές αγορές τρίτων χωρών, παρέχοντας επιπλέον εμπορικές ευκαιρίες για την Ουκρανία και ενισχύοντας την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.