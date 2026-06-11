Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο Χ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Είχα την ευλογία να συναντήσω στην Αθήνα τον Μακαριώτατο Θεόφιλο Γ΄, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Η ευγενική απόφαση του Μακαριωτάτου να απονείμει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τίτλο του Μεγάλου Σταυροφόρου του Τάγματος των Σταυροφόρων του Αγίου Τάφου υπογραμμίζει τους βαθιούς δεσμούς πίστης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προσηλωμένες στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο