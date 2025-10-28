Λογαριασμός
Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί - Ανάμεσα στους νεκρούς και 4 αστυνομικοί

Όπλα

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης των Αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας.

Ο προηγούμενος απολογισμός των Αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

