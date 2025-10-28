Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης των Αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας.

War-like clashes have erupted in Brazil between government forces and drug cartels. More than 80 people were reportedly killed within an hour, including civilians. Rio de Janeiro is effectively paralyzed, with roads and avenues blocked by barricades and hijacked buses.



Local… https://t.co/1QLhgnSb7E pic.twitter.com/yyY2N7dsLy October 28, 2025

Ο προηγούμενος απολογισμός των Αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Brazil in flames: drug cartels wage war against the government



Brazil has plunged into chaos, with Rio de Janeiro turning into a war zone.



In just one hour, over 80 people — including civilians — were killed in fierce clashes between security forces and drug cartels.



Streets… pic.twitter.com/yu7twpAq0w — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters

