Στην ανάσυρση και την αναγνώριση των σορών των επιβατών του μοιραίου αεροσκάφους που συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στο Σάο Πάολο εστιάζουν τις προσπάθειές τους οι ομάδες πολιτικής άμυνας της Βραζιλίας.

Και οι 62 επιβαίνοντες του αεροπλάνου είναι νεκροί ενώ η πολιτειακή κυβέρνηση του Σάο Πάολο ανακοίνωσε ότι μέχρι το πρωί είχαν ανασυρθεί 21 σοροί, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Σάο Πάολο.

🇧🇷 🔴Tragedia en #Brasil, un #avión con 62 personas se estrelló en #Vinhedo #SaoPaulo. La causa del #accidente no ha sido determinada por la #aerolínea. El Cuerpo de #Bomberos movilizó equipos para atender el siniestro. No se ha confirmado el número de #victimas. ✈️⚠️ #video pic.twitter.com/FEth1ho5lL — El Habanero News 🌶️ (@ElHabaneroNews) August 9, 2024

Την Παρασκευή, ο περιφερειακός αερομεταφορέας Voepass ανέφερε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 57 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, αλλά το Σάββατο η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ένας ακόμη άγνωστος επιβάτης βρισκόταν στην πτήση, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 62.

Η θέση των σορών στο αεροπλάνο που συνετρίβη, τα φυσικά χαρακτηριστικά, τα έγγραφα και τα υπάρχοντα, όπως τα κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αναγνώριση, δήλωσε ο πυροσβέστης Μέικον Κρίστο στο σημείο της συντριβής.

«Μόλις συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα απομακρύνουμε τα θύματα από τα συντρίμμια και θα τα μεταφέρουμε στο Σάο Πάολο», είπε.

Συγγενείς των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο Σάο Πάολο για να βοηθήσουν στην παροχή γενετικού υλικού για την ταυτοποίηση με DNA και άλλες πληροφορίες για τους νεκρούς, δήλωσε ο Συντονιστής Πολιτικής Άμυνας της πολιτείας του Σάο Πάολο, Χενγκουέλ Περέιρα.

Voepass Flight 2283 crashed in Vinhedo, Brazil, carrying 62 people, including crew members, during its flight from Cascavel to São Paulo.#Brazil #planecrash #BREAKING pic.twitter.com/BSCB33THbn — Pete James Peterson (@PJPNIG) August 9, 2024

Το αεροπλάνο, ένα ATR-72, εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στο Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σάο Πάολο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε την περιέργεια ειδικών της αεροπορίας, ορισμένοι εκ των οποίων υποθέτουν ότι είχε συσσωρευτεί πάγος στο αεροπλάνο ή ότι είχε παρουσιάσει βλάβη στον κινητήρα.

Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής.

«Σήμερα υπήρχε πρόβλεψη για πάγο στα υψόμετρα που πετούσε το αεροπλάνο, αλλά εντός αποδεκτής εμβέλειας» δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της Voepass σε συνέντευξη Τύπου.

«Αλλά το αεροπλάνο είναι ευαίσθητο στον πάγο, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι όλα τα συστήματα του αεροπλάνου ήταν λειτουργικά πριν από την απογείωση.

Βραζιλιάνος μηχανικός αεροπορίας και ερευνητής συντριβής είπε στο Reuters ότι η συσσώρευση πάγου θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την ακινητοποίηση του αεροπλάνου και την περιδίνηση με τον τρόπο που έγινε.



Πηγή: skai.gr

