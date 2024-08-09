Ασύλληπτη τραγωδία στη Βραζιλία, καθώς τα ΜΜΕ τς χώρας επιβεβαιώνουν ότι και οι 62 επιβαίνοντες του αεροπλάνου που συνετρίβη στα περίχωρα της πόλης Βινιέντο είναι νεκροί.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Ο τύπος του αεροπλάνου είναι ATR72 ενώ από τα πλάνα στο βίντεο φαίνεται να έχει μπει σε περιδίνηση γεγονός που σύμφωνα με ειδικούς ενδεχομένως να δείχνει απώλεια των υδραυλικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επιζώντες. Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος

Πηγή: skai.gr

