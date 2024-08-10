Από συσσώρευση πάγου στα φτερά ενδέχεται να προκλήθηκε η επίπεδη περιδίνηση, που οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους σε γειτονιά κοντά στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, οδηγώντας στο θάνατο όλους τους επιβαίνοντες, συνολικά 61 άτομα.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

🇧🇷 🔴Tragedia en #Brasil, un #avión con 62 personas se estrelló en #Vinhedo #SaoPaulo. La causa del #accidente no ha sido determinada por la #aerolínea. El Cuerpo de #Bomberos movilizó equipos para atender el siniestro. No se ha confirmado el número de #victimas. ✈️⚠️ #video pic.twitter.com/FEth1ho5lL — El Habanero News 🌶️ (@ElHabaneroNews) August 9, 2024

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στο Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σάο Πάολο, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος ATR-72 να περιστρέφεται εκτός ελέγχου καθώς έπεσε πίσω από ένα σύμπλεγμα δέντρων κοντά σε σπίτια. Ακολούθησε μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού.

#ÚLTIMAHORA#BRASIL



El gobernador de #SãoPaulo, Tarcísio de Freitas, confirma que no hay sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en la localidad de #Vinhedo, en el interior del Estado.#VoepassLinhasAéreas comunicó que el avión ATR-72-500 iban 62 personas.#VoePass pic.twitter.com/EYUg1tXTw5 — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) August 9, 2024

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε την περιέργεια ειδικών της αεροπορίας, ορισμένοι εκ των οποίων υποθέτουν ότι είχε συσσωρευτεί πάγος στο αεροπλάνο ή ότι είχε παρουσιάσει βλάβη στον κινητήρα.

Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής.

«Σήμερα υπήρχε πρόβλεψη για πάγο στα υψόμετρα που πετούσε το αεροπλάνο, αλλά εντός αποδεκτής εμβέλειας» δήλωσε ο επικεφαλής επιχειρήσεων της Voepass σε συνέντευξη Τύπου.

«Αλλά το αεροπλάνο είναι ευαίσθητο στον πάγο, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι όλα τα συστήματα του αεροπλάνου ήταν λειτουργικά πριν από την απογείωση.

Βραζιλιάνος μηχανικός αεροπορίας και ερευνητής συντριβής είπε στο Reuters ότι η συσσώρευση πάγου θα μπορούσε να είχε προκαλέσει την ακινητοποίηση του αεροπλάνου και την περιδίνηση με τον τρόπο που έγινε.

Ένα ATR-72 συνετρίβη το 1994 στην Ιντιάνα, σκοτώνοντας 68 άτομα, αφού το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να στραφεί λόγω συσσώρευσης πάγου. Ένα άλλο ATR-72 σταμάτησε το 2016 στη Νορβηγία μετά από συσσώρευση πάγου στο αεροπλάνο, αλλά ο πιλότος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ένα ATR-27 συνετρίβη επίσης στο Νεπάλ το 2023, με την τελική έκθεση να αποδίδει σφάλμα του πιλότου.

Ο επικεφαλής του βραζιλιάνικου κέντρου διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων Cenipa είπε ότι το «μαύρο κουτί» του αεροσκάφους που περιείχε ηχογραφήσεις φωνής και δεδομένα πτήσης ανακτήθηκε από το σημείο.

Ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας της αεροπορίας, Άντονι Μπρικχάουζ, είπε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν τις καιρικές συνθήκες και εάν οι κινητήρες και τα χειριστήρια λειτουργούσαν σωστά πριν από τη συντριβή.

«Από ό,τι έχω δει, ήταν σίγουρα αυτό που θα ονομάζαμε απώλεια ελέγχου», είπε.

Ο επικεφαλής της Cenipa δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχικές αναφορές έδειξαν ότι το αεροσκάφος δεν είχε επικοινωνήσει με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Voepass, η τέταρτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Βραζιλίας, είχε αρχικά αναφέρει 62 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Το τοπικό δίκτυο Globo News πήρε συνέντευξη από δύο άνδρες που είπαν ότι έχασαν την πτήση.

Passageiro que não embarcou no avião que caiu em vinhedo conta como perdeu o voo. “Eu pensava que ia sair pela Latam, que estava fechada, e até que cheguei cedo (...) quando foi 11h eu procurei aqui e ele disse rapaz você não entra mais nesse avião porque já passou do limite de… pic.twitter.com/E7iwKlfjMz — GloboNews (@GloboNews) August 10, 2024

Συνολικά, το αεροπλάνο μετέφερε 57 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, είπε ο Voepass. Όλοι έφεραν έγγραφα που εκδόθηκαν από τη Βραζιλία, ανέφερε ο μεταφορέας.

Μερικοί από τους επιβάτες ήταν γιατροί από την Παράνα που πήγαιναν σε σεμινάριο.

Πηγή: skai.gr

