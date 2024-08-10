Τριήμερο εθνικό πένθος στη Βραζιλία μετά τη συντριβή αεροπλάνου με 61 νεκρούς - Βίντεο από την πτώση

Συγκλονίζει η συντριβή αεροσκάφους την Παρασκευή στην πολιτεία Σάο Πάολο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 61 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο το αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης και άρχισε περιδίνηση ώσπου κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή.

🚨DISTURBING FOOTAGE: PASSENGER PLANE FULL OF PEOPLE FALLS OUT OF THE SKY IN BRAZIL ⚠️



PAY CLOSE ATTENTION TO THE VIDEO WHAT DO YOU SEE‼️ pic.twitter.com/bHq4SlgKKv — Matt Wallace (@MattWallace888) August 9, 2024

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευάσει η γαλλοϊταλική ATR, μετέφερε «57 επιβάτες» και είχε «τέσσερα μέλη πληρώματος», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα Voepass.

Εκτελούσε πτήση από την Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά (νότια) προς το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιους, στο Σάο Πάολο. Έπειτα από απότομη απώλεια ύψους, συνετρίβη στις 13:25 (τοπική ώρα· 19:25 ώρα Ελλάδας) στη Βινιέντου, κοινότητα 76.000 κατοίκων, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πόλη Σαν Πάουλου, προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες» τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμος της Βαλίνιους, που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης στη γειτονική πόλη Βινιέντου.

Συνταρακτικά πλάνα που μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν στο αεροσκάφος καθώς χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα, συνεχίζοντας την περιδίνηση ανεξέλεγκτο, κατόπιν στήλη πυκνού καπνού από το σημείο όπου συνετρίβη στη συνοικία - όπου δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα στο έδαφος.

🇧🇷 ACCIDENTE DE AVIÓN EN SAU PAULO, BRASIL, ESTA MAÑANA SE COBRA LA VIDA DE 68 PASAJEROS



ATR 72 se estrelló en Vinhedo Sấo Paulo, hoy golpeando casas.



El avión, registrado PS-VPB, pertenecía a Voepass y operaba el vuelo 2Z-2283 de Cascavel a Guarulhos.https://t.co/KCyDUjPRwu — Dan-i-El (@Danielibertari0) August 9, 2024

Άρχισε να διενεργείται έρευνα από το κέντρο ερευνών και πρόληψης αεροναυτικών ατυχημάτων της Βραζιλίας (CENIPA), για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά το «τραγικό δυστύχημα».

Ο οδηγός φορτηγού Μαρτίνς Μπαρμπόσα εργαζόταν όταν έμαθε πως συνετρίβη το αεροσκάφος 150 μέτρα από το σπίτι του. «Φοβήθηκα πως έπεσε πάνω στο σπίτι μου, ο γιος μου ήταν σπίτι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο περιγράφοντας την «απόγνωση» που ένιωθε ώσπου έμαθε πως το παιδί του ήταν καλά.

«Ήταν τρομακτικό, είδα αεροπλάνο να περιστρέφεται και να πέφτει. Ο θεός μας έσωσε, αν γινόταν λίγο πιο κει, (το αεροπλάνο) θα έπεφτε πάνω στο σπίτι μου. Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ, δεν σταματάω να τρέμω», είπε η Έντνα Μπαρμπόσα, κάτοικος της Βινιέντου, στο τηλεοπτικό δίκτυο SBT.

Άλλος κάτοικος, ο Χικάρντου Χοντρίγκες, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Band News ότι είδε «πολλά πτώματα στο έδαφος, πολλά...» στον τόπο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την βραζιλιάνικη πολεμική αεροπορία, η πτήση «εκτυλισσόταν ομαλά ως τις 13:20» (τοπική ώρα· 19:20 ώρα Ελλάδας). Όμως, ένα λεπτό αργότερα, το αεροσκάφος έπαψε «να απαντά στις κλήσεις» του πύργου ελέγχου και το πλήρωμα «δεν δήλωσε πως βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ούτε πως αντιμετώπισε δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες».

«Η απώλεια της επαφής με τα ραντάρ διαπιστώθηκε στις 13:22», πρόσθεσε η πολεμική αεροπορία.

Το αεροσκάφος ήταν τύπου ATR72-500. Η κατασκευάστριά του, θυγατρική της Airbus και της ιταλικής Leonardo, τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι ειδικοί της θα υποστηρίξουν «την έρευνα που διενεργείται».

Το λεγόμενο μαύρο κουτί εντοπίστηκε κι αναμένεται να αναλυθεί.

Η χωροφυλακή ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εξαιτίας της συντριβής του αεροσκάφους τέθηκε υπό έλεγχο. Μονάδες της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και της πολεμικής αεροπορίας αναπτύχθηκαν επιτόπου.

Η ανάκτηση των λειψάνων των θυμάτων ενόψει της «αναγνώρισής τους» άρχισε και προβλεπόταν να «συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε στον Τύπο ο κυβερνήτης της πολιτείας, που έσπευσε επιτόπου.

Οι σοροί επρόκειτο να διακομιστούν στο κυριότερο νεκροτομείο του Σαο Πάολο, της οικονομικής πρωτεύουσας της Βραζιλίας.

Η Voepass διευκρίνισε πως «δεν έχει ακόμη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις περιστάσεις του δυστυχήματος».

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Βραζιλίας, το αεροσκάφος συμμορφωνόταν προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η πρώτη πτήση του αεροσκάφους αυτού, που κατασκευάστηκε στη Γαλλία, έγινε τον Απρίλιο του 2010, σύμφωνα με καταχώριση στον εξειδικευμένο ιστότοπο planespotters.net.

Σύμφωνα με δεδομένα της CENIPA, χωρίς να υπολογίζεται το χθεσινό δυστύχημα, από την αρχή της χρονιάς στη Βραζιλία είχαν καταγραφεί 108 αεροπορικά ατυχήματα και δυστυχήματα με συνολικά 49 νεκρούς.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, χάθηκαν 746 ανθρώπινες ζωές σε 1.665 ατυχήματα και δυστυχήματα στη λατινοαμερικάνικη χώρα γιγαντιαίων διαστάσεων.

Το 2007, Airbus A320 του βραζιλιάνικου αερομεταφορέα TAM βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Κονγκόνιας του Σαν Πάουλου κι έπεσε πάνω σε αποθήκη φορτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 187 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και άλλοι 12 άνθρωποι στο έδαφος.

Και, δυο χρόνια αργότερα, Airbus A330-230 της Air France, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Ρίο ντε Ζανέιρο προς το Παρίσι, εξαφανίστηκε πάνω από τον Ατλαντικό με 228 επιβαίνοντες, σε περιοχή όπου ήταν γνωστό πως καταγράφονται αναταράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

