Βραζιλία: 17 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε χαράδρα

Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στην ανατολική Βραζιλία όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του ενώ βρισκόταν σε ορεινό δρόμο στην πολιτεία Αλαγκόας κι έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό τον οποίο δημοσιοποίησαν.

Η πτώση του λεωφορείου σε «χαράδρα 20 και πλέον μέτρων είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι», ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας αυτής, ο Πάουλου Ντάντας, σε ανακοίνωση Τύπου την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του χθες.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν αρχικά ότι σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι επιτόπου και ότι έγκυος υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ, το λεωφορείο μετέφερε 40 ανθρώπους και οι τραυματίες είναι «δεκάδες».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Αλαγκόας κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την «τραγωδία».

Το δυστύχημα έγινε σε δυσπρόσιτη, ορεινή περιοχή, στη Σέχα ντα Μπαχίγκα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.