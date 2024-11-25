Ρωσία – Ουκρανία: Το πόκερ των πυραύλων

Της Αθηνάς Παπακώστα



Την εβδομάδα που πέρασε ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε τις 1.000 ημέρες σε διάρκεια και εισήλθε σε μία νέα, περισσότερο επικίνδυνη φάση.

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου επέτρεψαν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να χτυπούν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, οι Ουκρανοί προχώρησαν άμεσα σε πλήγματα με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS και βρετανικούς Storm Shadow. Ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, προχώρησε, επίσης, ένα βήμα παρακάτω επιτρέποντας και την προμήθεια προς την Ουκρανία ναρκών κατά προσωπικού.

Από την πλευρά της, η Μόσχα απάντησε τρομάζοντας τη διεθνή κοινότητα πλήττοντας στρατιωτική υποδομή στο Ντνίπρο με βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο ο νέος αυτός ρωσικός πύραυλος «ταξιδεύει» με ταχύτητα 10 φορές αυτής του ήχου και είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας.

Κατά τους ειδικούς το μήνυμα Πούτιν υπήρξε σαφές. Το εν λόγω όπλο σχεδιάστηκε με στόχο να σταλεί ακόμη μία – αλλά πιο ηχηρή από ποτέ – προειδοποίηση προς τη Δύση. Η Μόσχα – εάν το θελήσει – θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο πύραυλο, αλλά με πυρηνικά.

Είχε, άλλωστε, ήδη προηγηθεί η υπογραφή του αναθεωρημένου πυρηνικού δόγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον πρόεδρο της χώρας σύμφωνα με το οποίο το όριο για τη χρήση πυρηνικών χαμηλώνει επικίνδυνα και οποιαδήποτε συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας με τη βοήθεια μιας πυρηνικής δύναμης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κοινή επίθεση εναντίον της.

Με έκτακτο διάγγελμα δε, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας «αποκτά στοιχεία παγκόσμιας σύρραξης», ενώ μία ημέρα μετά ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι «η απειλή μίας παγκόσμιας σύγκρουσης είναι πραγματική και σοβαρή».

Την ίδια στιγμή, στον χορό των προειδοποιήσεων είχε εισέλθει και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος, την Πέμπτη, δήλωνε πως η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου «δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη», κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για την «εχθρική και επιθετική τους στάση» κατά της Πιονγιάνγκ.

Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα και πιο συγκεκριμένα στις 20 Ιανουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προεκλογικά, δήλωνε ότι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε «24 ώρες». Ωστόσο, από την επανεκλογή κι έπειτα δεν έχει προβεί σε καμία δήλωση, ούτε ακόμη και μετά την «έκρηξη» των εξελίξεων την περασμένη εβδομάδα.

Αντί για εκείνον, μέχρι στιγμής, έχει μιλήσει η επιλογή του για τη θέση του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουόλς.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News χθες, Κυριακή, ο κ. Γουόλς έκανε λόγο για τέλος στον πόλεμο και αποκατάσταση της ειρήνης αποφεύγοντας, όμως, να συζητήσει τους όρους της όποιας συμφωνίας θα μπορούσε να επέλθει ανάμεσα στα εμπόλεμα μέρη.

Εν αναμονή των προτάσεων Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήδη έχει εκφράσει την ελπίδα ο πόλεμος να τελειώσει εντός του 2025 με διπλωματικά μέσα.

Προς το παρόν, όμως, και η Γαλλία έχει ανάψει «πράσινο» για τη χρήση και των δικών της πυραύλων κατά στόχων στο ρωσικό έδαφος «στο πλαίσιο της αυτοάμυνας» με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό να υπογραμμίζει πως «δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές» στην υποστήριξη του Κιέβου. Υπάρχουν όμως για τη Ρωσία, η οποία, όπως ακριβώς και η Ουκρανία, διεκδικεί μία καλύτερη θέση στο τραπέζι της ενδεχομένως επικείμενης διαπραγμάτευσης τολμώντας να παίξει, ακόμη, και με τα πιο επικίνδυνα φύλλα της τράπουλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.