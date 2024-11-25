Ισραήλ - Χεζμπολάχ: Πολύ κοντά σε συμφωνία εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι «πολύ κοντά», δήλωσε στο CNN τοπική πηγή, καθώς ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο αυξάνεται.



Το Ισραήλ συμφώνησε κατ' αρχήν σε μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εργάζεται τώρα για τον τρόπο παρουσίασης της στην κοινή γνώμη, σύμφωνα και με ρεπορτάζ των ισραηλινών ΜΜΕ την Κυριακή το βράδυ, αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για το θέμα.

Πηγή: skai.gr

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του λιβανικού υπουργείου Υγείας του CNN, υπογραμμίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.Η διπλωματική πηγή που μίλησε στο CNN διευκρίνισε ότι, ενώ η «συμφωνία είναι πιο κοντά από ποτέ», δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως. Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν έχει δοθεί ακόμη πράσινο φως στους μεσολαβητές.«Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.Το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά από μήνες συγκρούσεων στα σύνορα που ξεκίνησαν όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Έκτοτε, το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία εισβολή, σκότωσε ηγέτες της Χεζμπολάχ – συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ιδρυτές της, τον Χασάν Νασράλα – και τραυμάτισε χιλιάδες ανθρώπους σε μια επίθεση με εκρήξεις σε συσκευές τηλεειδοποίησης (pagers).Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Άμος Χοχστάιν είχε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα με περιφερειακούς αξιωματούχους για να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία. Την Κυριακή, ο αναλυτής του CNN και δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλέστηκε μια πηγή που είπε ότι ο Χοχστάιν ξεκαθάρισε το Σάββατο στον Ισραηλινό πρέσβη στην Ουάσιγκτον ότι εάν το Ισραήλ δεν απαντήσει θετικά τις επόμενες ημέρες στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός, θα αποσυρθεί από τις προσπάθειες διαμεσολάβησης.Νωρίτερα την Κυριακή, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι ο Νετανιάχου είχε μια διαβούλευση για την ασφάλεια σχετικά με τις προτάσεις κατάπαυσης του πυρός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.