Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 7 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης εκεί.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, καταστράφηκαν επίσης ισάριθμα ουκρανικά drones. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρομάν Αλιόχιν, στρατιωτικός αναλυτής, σύμβουλος του περιφερειάρχη, ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι «η Κουρσκ υφίσταται μαζική επίθεση με πυραύλους κατασκευασμένους στο εξωτερικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

