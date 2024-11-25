Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 7 πυραύλους που εκτόξευσε η Ουκρανία εναντίον της Κουρσκ

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 7 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Κουρσκ

Ρωσία Ουκρανία

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 7 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης εκεί.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, καταστράφηκαν επίσης ισάριθμα ουκρανικά drones. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ρομάν Αλιόχιν, στρατιωτικός αναλυτής, σύμβουλος του περιφερειάρχη, ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι «η Κουρσκ υφίσταται μαζική επίθεση με πυραύλους κατασκευασμένους στο εξωτερικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κουρσκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark