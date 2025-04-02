Η Βουλγαρία παραλαμβάνει το πρώτο της μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 70

Το πρώτο βουλγαρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 70 προσγειώθηκε σήμερα στην αεροπορική βάση Γκραφ Ιγκνάτιεβο κοντά στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), παρουσία του πρωθυπουργού Ρόσεν Ζελιάσκοφ, του υπουργού Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ και πολλών αξιωματούχων.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ζαπριάνοφ είχε δηλώσει ότι το πρώτο αεροσκάφος F-16 επρόκειτο να φτάσει στη Βουλγαρία στις αρχές Απριλίου, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι η αναμενόμενη άφιξη θα ήταν στις 2 Απριλίου.

"Η απλή άφιξη του αεροσκάφους δεν το κάνει αμέσως βουλγαρικό. Υπάρχει μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Η επίσημη διαβίβαση των εγγράφων πρέπει να ολοκληρωθεί. Η επίσημη τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου", εξήγησε ο υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

