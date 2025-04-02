Οι ΗΠΑ δεν θα πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, δηλώνει η πρωθυπουργός της Δανίας

«Οι ΗΠΑ δεν θα πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν που έφθασε σήμερα στο Νουούκ για συνομιλίες με τη νέα κυβέρνηση της ημι-αυτόνομης περιοχής της Δανίας, στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ελέγχου της τεράστιας αρκτικής νήσου.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν ξεκίνησε το τριήμερο ταξίδι της λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη στην περιοχή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ψυχρή υποδοχή από τις αρχές της Δανίας και της Γροιλανδίας.

«Βρίσκομαι εδώ για να στηρίξω τη Γροιλανδία σε μια δύσκολη χρονική στιγμή», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας από το Νουούκ.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ ως πρωθυπουργός της Δανίας για να εγγυηθώ ότι θα υπάρχουν ισότιμες σχέσεις μέσα στο βασίλειο της Δανίας», πρόσθεσε.

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Νωρίτερα κι ενόψει της επίσκεψής της, η ίδια είπε πως σκοπεύει να ενισχύσει τους δεσμούς της Κοπεγχάγης με τη νήσο και υπογράμμισε τη σημασία της γεμάτης σεβασμό συνεργασίας εν μέσω αυτού που η ίδια περιέγραψε ως «πολύ μεγάλη πίεση στη Γροιλανδία».

Ο νέος πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, που κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές τον περασμένο μήνα και συγκρότησε κυβέρνηση συνασπισμού, χαιρέτισε το ταξίδι της Φρεντέρικσεν, λέγοντας τη Δευτέρα ότι η Δανία παραμένει «ο στενότερος σύμμαχος της Γροιλανδίας».

Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Νίλσεν αναμένεται να αναλάβει επισήμως καθήκοντα στις 7 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.