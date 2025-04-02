Πολωνία: "Ξένη παρέμβαση στις εκλογές" καταγγέλλει ο Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε σήμερα μία κυβερνοεπίθεση εναντίον του κόμματός του, την οποία απέδωσε σε μια «ξένη παρέμβαση» ενόψει των προεδρικών εκλογών της 18ης Μαΐου.

«Μια κυβερνοεπίθεση στοχοθέτησε το σύστημα πληροφορικής» του κόμματος Πολιτική Πλατφόρμα, είπε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο Χ.

Cyberatak na system informatyczny Platformy. Zaczęła się obca ingerencja w wybory. Służby wskazują na wschodni ślad. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2025

«Η ξένη παρέμβαση στις εκλογές ξεκίνησε», συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «οι υπηρεσίες ασφαλείας δείχνουν μία πηγή στα ανατολικά».

Οι πολωνικές αρχές, πιστοί σύμμαχοι της γειτονικής Ουκρανίας, προειδοποίησαν τους τελευταίους μήνες ότι η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να παρέμβει στις εκλογές του επόμενου μήνα προσφεύγοντας σε κυβερνοεπιθέσεις και στην παραπληροφόρηση. Η Πολωνία κατηγορεί συχνά τη Ρωσία ότι διεξάγει υβριδικές επιθέσεις και ότι έχει ενορχηστρώσει δολιοφθορές στο έδαφός της.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ντόναλντ Τουσκ, Ζον Γκράμπιετς, έκανε από την πλευρά του λόγο, σε σημερινές δηλώσεις του στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων της Πολωνίας ΡΑΡ σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Πολιτική Πλατφόρμα, για μια «απόπειρα ανάληψης του ελέγχου των υπολογιστών των εργαζομένων του κόμματος και του εκλογικού προσωπικού».

Δεν διευκρίνισε εάν αυτή η κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Οι κρατικές υπηρεσίες εργάζονται εντατικά στο περιστατικό κυβερνοασφάλειας της Πολιτικής Πλατφόρμας. Η υπόθεση είναι σοβαρή» έγραψε σε μήνυμά στο Χ ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρασκόφσκι, υποψήφιος για την προεδρία της Πολωνίας από το κόμμα του Ντόναλντ Τουσκ, είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο επικεφαλής του πολωνικού κράτους, τον συντηρητικό Αντρέι Ντούντα.

Όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο τους σκληρούς εθνικιστές όσο και ακροδεξιούς υποψηφίους που εκφράζουν επιφυλάξεις για το θέμα της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

