Τι συμβαίνει τελικά με τον Ίλον Μασκ; Μένει ή φεύγει από την κυβέρνηση Τραμπ;

Την ώρα που πυκνώνουν οι φήμες και τα δημοσιεύματα που θέλουν τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Ίλον Μασκ να αποσύρεται τις επόμενες ώρες από τον ρόλο του ως κυβερνητικός εταίρος, ο Λευκός Οίκος διευκρινίζει από την πλευρά του ότι ο Μασκ θα αποχωρήσει μόλις ολοκληρώσει την εργασία του στην υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) στην οποία είναι επικεφαλής, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, σε άρθρο του το Politico ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει τον στενό του κύκλο, συμπεριλαμβανομένων μελών του υπουργικού συμβουλίου του, ότι ο Ίλον Μασκ θα αποσυρθεί τις επόμενες εβδομάδες από τον ρόλο του ως κυβερνητικός εταίρος.

Ο πρόεδρος παραμένει ικανοποιημένος με τον Μασκ από τη δουλειά του στην Υπηρεσία Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Politico που επικαλείται τρεις αξιωματούχους. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, φαίνεται ότι οι δύο άνδρες αποφάσισαν ότι σύντομα ο Μασκ θα επιστρέψει στις επιχειρήσεις του και θα αναλάβει έναν υποστηρικτικό ρόλο.

Η επικείμενη αποχώρηση του Μασκ έρχεται καθώς ορισμένοι πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και πολλοί σύμμαχοί του τον θεωρούν πολιτικά αναξιόπιστο και όλο και περισσότερο επιβαρυντικό παράγοντα.

Αυτή η άποψη ενισχύθηκε την Τρίτη αφότου ο συντηρητικός δικαστής που ο Μασκ υποστήριξε ανοιχτά έχασε την εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν με διαφορά 10 μονάδων.

Σημειώνεται σε δήλωσή του τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο στενός του σύμμαχος μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στη διαχείριση των εταιρειών του και ότι η επεισοδιακή αποστολή του DOGE θα έχει ολοκληρωθεί μετά την απόλυση δεκάδων χιλιάδων κυβερνητικών υπαλλήλων.

«Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός, αλλά πιστεύω επίσης ότι έχει μια μεγάλη εταιρεία να διευθύνει και έτσι κάποια στιγμή θα επιστρέψει», είπε ο Τραμπ για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla. «Αυτό θέλει. Θα τον κρατούσα όσο μπορούσα να τον κρατήσω» ισχυρίστηκε.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί επίσης μια έντονη μεταστροφή στη σχέση Τραμπ-Μασκ σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, όταν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και σύμμαχοι δήλωναν ότι ο Μασκ «ήρθε για να μείνει» και ότι ο Τραμπ θα έβρισκε έναν τρόπο να παρακάμψει το χρονικό όριο των 130 ημερών.

Πηγή: skai.gr

