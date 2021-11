Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, ο υπουργός Εξωτερικών Μπουγιάρ Οσμάνι και ο υπουργός Υγείας της χώρας Βένκο Φίλιπτσε μεταβαίνουν στη Σόφια για να επισκεφθούν τους επτά τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Σόφιας και να ενημερωθούν για τα αίτια του φοβερού δυστυχήματος με το λεωφορείο που τις πρώτες πρωϊνές ώρες τυλίχθηκε στις φλόγες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 46 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το λεωφορείο είχε πινακίδες της Βόρειας Μακεδονίας και επέστρεφε στα Σκόπια, μετά από επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε πως τα περισσότερα θύματα του δυστυχήματος είναι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όμως υπάρχουν και πολίτες της Σερβίας.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, σε δήλωσή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του "ΜΙΑ", έκανε λόγο για «τραγωδία», για την οποία, όπως είπε, ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Στέφαν Γιάνεφ.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν από τους επιζώντες. Μου ανέφερε ότι κοιμόντουσαν στο λεωφορείο όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Κατάφεραν να σπάσουν ένα από τα τζάμια και να σωθούν μερικοί άνθρωποι. Δυστυχώς οι άλλοι δεν μπόρεσαν να σωθούν. Είναι μια φοβερή τραγωδία διότι τα περισσότερα θύματα είναι νέοι: 12 παιδιά κάτω των 18 ετών και οι άλλοι 20-30 ετών. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολίτες της χώρας μας, αλλά υπάρχουν και από τη Σερβία», πρόσθεσε ο Ζάεφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι δήλωσε ότι το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκε σε τουριστικό γραφείο των Σκοπίων. Σε αυτό, όπως είπε, επέβαιναν κυρίως νεαρά ζευγάρια που εκμεταλλεύτηκαν το τριήμερο, καθώς χθες, Δευτέρα, ήταν αργία στη χώρα - Ημέρα Αλβανικού Αλφαβήτου- και πήγαν εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.

"Είμαι απόλυτα τρομοκρατημένος από το τρομερό δυστύχημα και τις απώλειες ζωών στη Βουλγαρία, νωρίς σήμερα το πρωί, ειδικά μικρών παιδιών" τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στο Twitter, αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα.

I am absolutely horrified by the terrible accident and loss of life in Bulgaria early this morning, especially of young children. Our prayers go out to the families of those who lost their lives. A speedy recovery to those injured.