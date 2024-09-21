Μέχρι το τέλος του έτους θα βγουν στην αγορά τα πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία η χρέωση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και ανά 15 λεπτά, και όχι σε μέσους όρους ημέρας.

Έτσι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος μεταφέροντας - στο μέτρο του δυνατού - τις καταναλώσεις σε ώρες που η ενέργεια είναι φθηνή, εν προκειμένω τις μεσημβρινές, που οι τιμές υποχωρούν λόγω της υπερπαραγωγής των φωτοβολταϊκών.

Προϋπόθεση όπως γράφει η Καθημερινή είναι οι καταναλωτές να έχουν έξυπνους μετρητές.

Προς το παρόν μόλις 600.000 από τα 7 εκατομμύρια μετρητές του δικτύου, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος που έχει εξαγγελθεί εδώ και μια δεκαετία.

Πηγή: skai.gr

