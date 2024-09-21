Κ.Μητσοτάκης - Σύνοδος ΟΗΕ: Στην ατζέντα Κυπριακό, ελληνοτουρκικά και Μεσανατολικό

Εν μέσω των σοβαρών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και σαράντα πέντε ημέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, που θα επηρεάσουν την έκβαση των πολέμων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παραστεί στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Ν. Υόρκη.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ξεκινάει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή του στην Σύνοδο για το μέλλον του ΟΗΕ. Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον γίνεται με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες και αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του ΟΗΕ να αντιμετωπίσει κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη και να μεταρρυθμίσει το διεθνές σύστημα ώστε να είναι έτοιμο για το μέλλον. Η σύνοδος βασίζεται στη Διακήρυξη του ΟΗΕ του 2020 για τα 75 χρόνια του διεθνούς οργανισμού και αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας.

Η χώρα μας αναμένεται να υποστηρίξει το Σύμφωνο για το Μέλλον στα Ηνωμένα Έθνη, που επικεντρώνεται στην ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την παγκόσμια διακυβέρνηση, επαναβεβαιώνοντας τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το βράδυ της Πέμπτης 26 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επικεντρωθεί στις μεγάλες, παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής, στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο του 2025 την θέση του Μη Μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σύνθημά της το τρίπτυχο «Διάλογος, Δημοκρατία, Διπλωματία» και στο Κυπριακό, τονίζοντας το σημαντικό έργο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Οι στόχοι του Έλληνα πρωθυπουργού μέσα από αυτόν τον κύκλο επαφών είναι να αναδείξει τον ενισχυμένο ρόλο της Αθήνας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να αναλύσει το νέο τοπίο που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και να παρουσιάσει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας για επενδύσεις, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η Ελλάδα καταγράφει, σύμφωνα με τα στοιχεία, τη δεύτερη υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επαφές του πρωθυπουργού

Στο περιθώριο της Συνόδου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με αρχηγούς κρατών, συλλόγους ομογενών αλλά και επενδυτές, μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρίγκιπας-διάδοχος του Κουβέιτ Σεΐχης Σαμπάχ Αλ Χαλίντ Σαμπάχ, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Αλμπίν Κούρτι, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο Πρίγκιπας-Διάδοχος και πρωθυπουργός του Μπαχρέιν Σαλμάν μπιν Χαμάντα Αλ Χαλίφα και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Το Μεσανατολικό

Οι επαφές που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Ν. Υόρκη γίνονται στον απόηχο της ψήφισης από την Ελλάδα του ψηφίσματος του ΟΗΕ, το οποίο στηρίζεται στην γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τις σοβαρές συνέπειες που έχουν οι πολιτικές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική όχθη. Σημειώνεται ότι η ελληνική πλευρά θα ενημερώσει για τις προθέσεις της την ισραηλινή πλευρά.

Το Κυπριακό

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα του διεθνούς οργανισμού εν μέσω προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα και της απεσταλμένης του, Μαρία 'Ανχελα Ολγκιν Κουεγιάρ να βρεθεί πεδίο συνεννόησης μεταξύ ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς στην Κύπρο που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έως τώρα η τουρκοκυπριακή πλευρά αρνείται να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, αν δεν αναγνωριστεί η κυρίαρχη ισότητα των Κατεχομένων. Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να βολιδοσκοπεί την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης (Τουρκοκύπριοι-Ελληνοκύπριοι-ΟΗΕ) μέσα στον Οκτώβριο, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να έχει απαντήσει θετικά. Νωρίτερα την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το τετ α τετ με Ερντογάν

Γρίφος παραμένει η ώρα και η μέρα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Ν. Υόρκη. Η συνάντηση δεν υπάρχει έως τώρα στα προγράμματα των δύο ηγετών, ωστόσο από την ελληνική πλευρά θεωρείται βέβαιη καθώς είχε προσυμφωνηθεί με την τουρκική πλευρά να προσκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Σπίτι της Τουρκίας που βρίσκεται στην 1η Λεωφόρο αντικριστά της κεντρικής εισόδου του ΟΗΕ. Η συνάντηση πιθανολογείται ότι θα προγραμματιστεί για την Δευτέρα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος μετά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση την Τρίτη αναχωρεί από τη Ν. Υόρκη.

Οι δύο ηγέτες στη συνάντηση τους αναμένεται να θέσουν τον νέο οδικό χάρτη του διαλόγου Άγκυρας - Αθήνας, ενόψει και της σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Η ελληνική πλευρά συνεχίζει να επενδύει στον ελληνοτουρκικό διάλογο ξεκαθαρίζοντας ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν χωρίς καμία υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας.

Η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη και Τ. Ερντογάν, θα είναι η έκτη σε ένα έτος.

Η βράβευση από το Atlantic Council

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Global Citizen, το οποίο απονέμει το επιφανές αμερικανικό think tank Atlantic Council. O Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει σύντομη ομιλία παραλαμβάνοντας το βραβείο, το οποίο θα απονείμει στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Δρ. 'Αλμπερτ Μπουρλά. Μαζί με τον πρωθυπουργό θα βραβευθούν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Γκάνας Νάκα Ακούφο-'Αντο και η πρωτοπόρος στον τομέα της ψυχαγωγίας από τη Νότια Κορέα Μίκι Λι.

Σύμφωνα με το Atlantic Council, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βραβευθεί ως αναγνώριση για «την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις». «Αναδεικνύοντας τόσο αξιόλογα άτομα - δύο άνδρες και δύο γυναίκες από τρεις ηπείρους - ελπίζουμε να εμπνεύσουμε άλλους να μιμηθούν τη συμβολή τους σε έναν καλύτερο κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Atlantic Council, Φρέντερικ Κέμπε.

Η ομογένεια

Το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση που συνδιοργανώνουν στην Αστόρια μεγάλες ομογενειακές οργανώσεις, όπου θα παρασημοφορήσει επιφανείς ομογενείς.

