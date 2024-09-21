Το στρατιωτικό καθεστώς στην εξουσία στον Νίγηρα ανακοίνωσε τη λήψη «έκτακτων μέτρων» για την αποτροπή των επιθέσεων τζιχαντιστών που συνεχίζει να υφίσταται η χώρα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο».

«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επανεμφάνιση επιθέσεων σε κάποιες κοινότητες της χώρας μας, το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε (...) να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στις διάφορες ζώνες στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έτσι, θα εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα για την κατάπνιξη του φαινομένου αυτού», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας με δελτίο Τύπου το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες Παρασκευή.

Δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

«Το υπουργικό συμβούλιο θέλει να διαβεβαιώσει τον πληθυσμό ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και οι δυνάμεις άμυνας και ασφαλείας βρίσκονται επί ποδός για τη διατήρηση της ασφάλειας σε όλες τις περιοχές της χώρας μας», συνεχίζει το κείμενο.

Τουλάχιστον δώδεκα στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια τριών χωριστών επιθέσεων από την Κυριακή ως την Τρίτη.

Στον Νίγηρα διαπράττονται επιθέσεις τζιχαντιστών εδώ και χρόνια, ειδικά στον νομό Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στα τριεθνή σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, καθώς και στον Ντιφά (νοτιοανατολικά). Στους τομείς αυτούς έχει επιβληθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Αντάρτες που δρουν εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος το οποίο κατέλαβε την εξουσία με το πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023 είναι επίσης ενεργοί στον απώτερο βορρά.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι στρατηγοί, ο Νίγηρας προσέγγισε την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, γειτονικές χώρες όπου κυβερνούν επίσης πραξικοπηματίες, αντιμέτωπες και αυτές με το φλέγον πρόβλημα της δράσης τζιχαντιστών. Πριν από έναν χρόνο, ίδρυσαν τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ), που τον Ιούλιο μετατράπηκε σε συνομοσπονδία.

Τα τρία στρατιωτικά καθεστώτα εννοούν έτσι να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, ειδικά στον αγώνα εναντίον διαφόρων οργανώσεων τζιχαντιστών.

Οι επιθέσεις όμως κάθε άλλο παρά έχουν σταματήσει.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, τον τελευταίο χρόνο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι, στρατιωτικοί και άμαχοι, έναντι 650 την περίοδο από τον Ιούλιο του 2022 ως τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Την Τρίτη, επιθέσεις την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε η Οργάνωση Υποστήριξης στο Ισλάμ και στους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ, πρόσκειται στην Αλ Κάιντα) στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 70 ανθρώπους στην Μπαμακό, την πρωτεύουσα του Μαλί. Αυτή ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις για τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας αυτής τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

