Βουλγαρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Ρόσεν Ζελιάζκοφ

Ο Ρόσεν Ζελιάζκοφ, ο υποψήφιος πρωθυπουργός της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας της βουλγαρικής βουλής, αποδέχθηκε σήμερα την πρόσκληση του προέδρου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου, τις έβδομες μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελιάζκοφ, που προτάθηκε από την ομάδα του κόμματος GERB και το SDS (σοσιαλιστές), παρουσίασε στον πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ τη σύνθεση της κυβέρνησής του.

"Οι διαβουλεύσεις μας είχαν στόχο την επιδίωξη ευρύτερης συναίνεσης", είπε ο Ζελιάζκοφ, μετά την ανάθεση της εντολής από τον Ράντεφ στη διάρκεια τελετής στο προεδρικό μέγαρο. "Καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες, μερικές φορές τις τελευταίες ώρες της ημέρας, προκειμένου να καταλήξουμε στους απαραίτητους συμβιβασμούς, στην απαραίτητη συμφωνία".

Ο Ράντεφ είπε πως θα δώσει εντολή σήμερα στη Βουλή να ψηφίσει για την προτεινόμενη κυβέρνηση. Τα περισσότερα υπουργεία δίνονται στο GERB-SDS, πέντε στο BSP-Ενωμένη Αριστερά και τέσσερα στο λαϊκιστικό κόμμα Υπάρχει Τέτοιος λαός (ITN).

Η κίνηση ακολουθεί πολύμηνες συνομιλίες στις οποίες ο ηγέτης του GERB και πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ απορρίφθηκε ως υποψήφιος να ηγηθεί της κυβέρνησης.

Το κεντροδεξιό κόμμα GERB κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου αλλά δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Είχαν προηγηθεί οι εκλογές του Ιουνίου που δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, μετά τις οποίες μια προσωρινή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Ντιμίταρ Γκλάφτσεφ κυβέρνησε τη χώρα.

Την εξουσία στη Βουλγαρία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ασκούσαν προσωρινές κυβερνήσεις μετά την εκδίωξη του συνασπισμού υπό το GERB έπειτα από διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς το 2020.

Η βαλκανική χώρα χρειάζεται μια περίοδο πολιτικής σταθερότητας προκειμένου να επισπεύσει τη ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις καταρρέουσες υποδομές της και προχωρήσει προς την υιοθέτηση του ευρώ.

Σχέδια για ένταξη στην ευρωζώνη έχουν αναβληθεί δύο φορές επειδή δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι για τον πληθωρισμό, όμως αξιωματούχοι λένε πως η Βουλγαρία θα μπορούσε να ενταχθεί στη νομισματική ένωση τους επόμενους μήνες.

Πηγή: skai.gr

