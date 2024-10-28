Το συντηρητικό κόμμα Gerb αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά νικητής των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, όμως θα χρειαστεί να αναζητήσει συμμάχους για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εκλογικής επιτροπής μετά την καταμέτρηση περισσότερων από το 82% των ψήφων, το Gerb συγκεντρώνει ποσοστό 26,08%.

Το φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC/BD) βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,76%, ενώ ακολουθεί το εθνικιστικό Vazrajdane (Αναγέννηση) με 13,8%.

Οι χθεσινές εκλογές, οι έβδομες από το 2021, προκηρύχθηκαν μετά την αποτυχία των πολιτικών κομμάτων της Βουλγαρίας να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού έπειτα από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου.

Ο επικεφαλής του Gerb Μπόικο Μπορίσοφ ευχαρίστησε σήμερα το πρωί τους ψηφοφόρους για τη στήριξή τους και πρόσθεσε ότι το κόμμα του θα σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

«Θα συνεργαστούμε με όλους εκτός από το Vazrajdane», επεσήμανε.

Το κύμα διαδηλώσεων κατά της ενδημικής διαφθοράς το 2020 προκάλεσε την ανατροπή του υπό το κόμμα Gerb κυβερνητικού συνασπισμού, όμως οι απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις που πραγματοποιούνται έκτοτε στην πιο φτωχή χώρα της ΕΕ έχουν κάνει να κοπάσει ο άνεμος αλλαγής κατά των συντηρητικών.

Λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στη Βουλγαρία, το οποίο ανησυχεί του ξένους επενδυτές, αναβλήθηκε η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς και η ενεργειακή μετάβαση της χώρας, κάτι που προκάλεσε την καθυστέρηση της καταβολής δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Η κατάσταση προκάλεσε και την αναβολή της ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη και τον χώρο Σένγκεν.

Εξάλλου το κόστος διοργάνωσης επτά εκλογών ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.

