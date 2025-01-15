Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον, ο Σουηδός προπονητής πέθανε με χρέη εκατομμυρίων λιρών, κυρίως προς τη φορολογική αρχή της Βρετανίας όπως αποκαλύφθηκε λίγο καιρό μετά τον θάνατο του.

Ο Έρικσον, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2024 σε ηλικία 76 ετών, έχοντας προηγουμένως ανακοινώσει ότι ήταν άρρωστος στο τελικό στάδιο καρκίνου στο πάγκρεας, άφησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,8 εκατομμυρίων λιρών. Ωστόσο χρωστούσε ήδη 8,64 εκατομμύρια λίρες.

Τα περισσότερα από τα χρέη του αφορούσαν φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οφείλοντας 7,25 εκατομμύρια λίρες στην HM Revenue and Customs (HMRC), σύμφωνα με δημοσιεύματα σουηδικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Έρικσον, ήταν προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου Αγγλίας μεταξύ 2001 και 2006, οδηγώντας την ομάδα στους προημιτελικούς τριών μεγάλων διεθνών τουρνουά.

Πριν πεθάνει είχε μιλήσει για «απάτη» από έναν οικονομικό σύμβουλο, χάνοντας 10 εκατομμύρια λίρες.

Πηγή: skai.gr

