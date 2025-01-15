Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι διάσημοι χοροί της Βιέννης αποτελούν στόχο τζιχαντιστικής απειλής και ότι οι σημαντικότεροι μεταξύ αυτών διεξάγονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

"Μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος διανέμουν τακτικά στο Διαδίκτυο μηνύματα με τα οποία καλούν σε επιθέσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης", γράφει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

"Μέσα σε ένα από αυτά τα μηνύματα, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσκληση" για την ανάληψη δράσης, "η 'εποχή των βιενέζικων χορών' αναφέρθηκε δίπλα σε πολλές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη", πρόσθεσε.

Οι δυνάμεις της τάξης υπενθύμισαν ότι έχουν επεξεργαστεί "τυποποιημένες διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται για όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις που οργανώνονται στην πρωτεύουσα, οι οποίες θα εφαρμοστούν επίσης κατά τη διάρκεια των μεγάλων χορών".

Στην ανακοίνωση δεν δίνονται διευκρινίσεις ως προς τα μέτρα αυτά, για λόγους ασφαλείας.

Η Αυστρία είναι επίσημα σε κατάσταση συναγερμού ήδη μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τον Δεκέμβριο, η αστυνομία της Βιέννης ενίσχυσε την παρουσία της στις χριστουγεννιάτικες αγορές μετά μια επίθεση στη Γερμανία στην οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200.

Το 2020, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών στη Βιέννη.

Η παράδοση των χορών παραμένει πολύ ζωντανή στην Αυστρία, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χορεύουν βαλς κάθε χρόνο με τη συνοδεία κλασικής μουσικής.

Ο διάσημος Χορός της Όπερας της Βιέννης πραγματοποιείται στις 27 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

