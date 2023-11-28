Βουλγαρία: Δόθηκε άδεια στο αεροσκάφος του Ρώσου ΥΠΕΞ να διέλθει από τον εναέριο χώρο για να συμμετάσχει στη σύνοδο του ΟΑΣΕ

Δόθηκε άδεια προκειμένου το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ να διέλθει από τον βουλγαρικό εναέριο χώρο και να φθάσει στα Σκόπια προκειμένου να λάβει μέρος στη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΟΑΣΕ (του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

«Η άδεια υπέρπτησης διπλωματικού χαρακτήρα έχει προσωρινή φύση (...) και σχετίζεται με τις εξαιρέσεις στο καθεστώς κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του», εξηγείται στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το βουλγαρικό υπουργείο.

