Βοστώνη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς - Τουλάχιστον έξι τραυματίες, οι δύο σοβαρά (Βίντεο)

Το φορτηγό προσέκρουσε πάνω σε κτίριο στη γειτονιά της Chinatown στη Βοστώνη και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε πεζούς

Φορτηγό

Φορτηγό έπεσε πάνω σε κτίριο το απόγευμα της Τρίτης στη γειτονιά της Chinatown στη Βοστώνη και στη συνέχεια χτύπησε αρκετούς πεζούς, τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι άτομα, όπως ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης.

Οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Βοστώνης, σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση, και άλλοι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η αστυνομία δεν έδωσε το όνομα του οδηγού ή τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα. Εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος έδειχναν το φορτηγό στο πλάι περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς και πυροσβέστες.

