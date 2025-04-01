Φορτηγό έπεσε πάνω σε κτίριο το απόγευμα της Τρίτης στη γειτονιά της Chinatown στη Βοστώνη και στη συνέχεια χτύπησε αρκετούς πεζούς, τραυματίζοντας τουλάχιστον έξι άτομα, όπως ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης.

BREAKING: Truck driver hit multiple pedestrians at Harrison and Kneeland Street in Boston's Chinatown



Authorities have not confirmed if the collision was intentional or accidental



Four people were taken to the hospital with injuries



Two others were treated at the scene but… pic.twitter.com/xFIlEaB5f2 April 1, 2025

Οι ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Βοστώνης, σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν ότι τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση, και άλλοι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η αστυνομία δεν έδωσε το όνομα του οδηγού ή τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα. Εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος έδειχναν το φορτηγό στο πλάι περιτριγυρισμένο από αστυνομικούς και πυροσβέστες.

