Έφηβος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου αστυνομικό και τραυμάτισε άλλον έναν χθες Πέμπτη το βράδυ μέσα σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Ο δράστης μπήκε σε αστυνομικό τμήμα στην Μπόσανκα Κρούπα κι επιτέθηκε στους αστυνομικούς με μαχαίρι, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντναν Μπεγκάνοβιτς στη βοσνιακή δημόσια τηλεόραση BHRT.
Ο ένας υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
Ο δράστης, γεννημένος το 2009, συνελήφθη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο οποίος διευκρίνισε πως έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, που παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο.
