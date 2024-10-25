Έφηβος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου αστυνομικό και τραυμάτισε άλλον έναν χθες Πέμπτη το βράδυ μέσα σε αστυνομικό τμήμα στη βορειοδυτική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο δράστης μπήκε σε αστυνομικό τμήμα στην Μπόσανκα Κρούπα κι επιτέθηκε στους αστυνομικούς με μαχαίρι, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντναν Μπεγκάνοβιτς στη βοσνιακή δημόσια τηλεόραση BHRT.

Ο ένας υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη. Ο δεύτερος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης, γεννημένος το 2009, συνελήφθη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο οποίος διευκρίνισε πως έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, που παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο.

