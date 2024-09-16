Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας κάλεσε σήμερα τον πρέσβη της Βουλγαρίας στα Σκόπια στον οποίο επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας για τον "τρόπο" με τον οποίο οι βουλγαρικές αρχές συμπεριφέρθηκαν προς την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Σόφια. Ωστόσο, ο πρέσβης της Βουλγαρίας Ζελιάσκο Ραντούκοφ απέρριψε τις αιτιάσεις των Σκοπίων και αρνήθηκε να παραλάβει το διάβημα διαμαρτυρίας.

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επισκέφθηκε την περασμένη Παρασκευή (13/09) τη Σόφια για να παρακολουθήσει παράσταση όπερας στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η παράσταση ήταν παραγωγή της Λυρικής Σκηνής της Βόρειας Μακεδονίας.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Σόφια, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στο βουλγαρικό προεδρικό μέγαρο.

Ωστόσο, οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας διαμαρτυρήθηκαν έντονα διότι στη συνάντηση υπήρχε μόνο η σημαία της Βουλγαρίας (και της ΕΕ), ενώ έλλειπε αυτή της Βόρειας Μακεδονίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του επέδωσε σήμερα διάβημα διαμαρτυρίας στον πρέσβη της Βουλγαρίας της Σόφιας, ζητώντας εξηγήσεις για την απουσία της σημαίας της Βόρειας Μακεδονίας από τη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών. Ο τελευταίος ωστόσο, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές της Βόρειας Μακεδονίας αρνήθηκε να παραλάβει το γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε λόγος να τοποθετηθεί η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς η επίσκεψη της Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα στη Σόφια δεν ήταν επίσημη.

Νωρίτερα σήμερα, το όλο θέμα σχολίασε από τη Σόφια και ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Βόρειας Μακεδονίας.

«Να γίνει σαφές: Δεν ήταν ούτε επίσημη επίσκεψη, ούτε επίσκεψη εργασίας. Δεν υπήρξε καμία προβοκάτσια και ας μην κάνουμε εικασίες. Η συνάντηση έγινε σε φιλικό πνεύμα. Ελπίζω ότι σύντομα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Βόρειας Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη εδώ, η οποία θα γίνει με όλες τις επίσημες τιμές, όπως ορίζεται από την εθιμοτυπία και θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μας» δήλωσε ο Ρούμεν Ράντεφ.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι θεώρησε σήμερα πως οι βουλγαρικές αρχές σκόπιμα δεν τοποθέτησαν τη σημαία της Βόρειας Μακεδονίας στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών στη Σόφια και πρόσθεσε ότι οι εποχές «ταπείνωσης» της χώρας του έχουν παρέλθει.

«Όταν βλέπουμε ότι έχουν παραβιαστεί οι κόκκινες γραμμές, τότε θα παρεμβαίνουμε και θα γίνονται διαβήματα διαμαρτυρίας... Οι προθέσεις της ηγεσίας της Σόφιας δεν είναι καλοπροαίρετες Δεν είναι τόσο το θέμα της συμπερίληψης των Βούλγαρων στο Σύνταγμα της χώρας μας. Αυτό είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αισθάνονται μεγάλη ανάγκη να κάνουν επίδειξη δύναμης και να δείξουν τις αληθινές τους προθέσεις» ανέφερε ακόμη ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Οι προβληματικές σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το εθνικιστικό VMRO-DPMNE, τον περασμένο Ιούνιο. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει στάσιμη , κυρίως λόγω του ότι τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει -στη βάση μιας συμβιβαστικής πρότασης που είχε παρουσιάσει πριν από δύο χρόνια η ΕΕ-. Η πρόταση προβλέπει την τροποποίηση του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Κατά της συμφωνίας αυτής έχει ταχθεί το δεξιό κυβερνών κόμμα της Βόρειας Μακεδονίας, VMRO-DPMNE, το οποίο, όλο το περασμένο διάστημα που βρισκόταν στην αντιπολίτευση δεν συναινούσε στο να "περάσει" η συμφωνία από τη Βουλή, όπου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 για την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας.

Η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε την πρόθεση να συναινέσει στην τροποποίηση του Συντάγματος, με την προϋπόθεση αυτή να τεθεί σε ισχύ όταν η Βόρεια Μακεδονία ενταχθεί στην ΕΕ, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Βουλγαρία όσο και η ΕΕ.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνύσει επανειλημμένως, πως τα Σκόπια θα μπορέσουν να ανοίξουν τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, αφού πρώτα η Βόρεια Μακεδονία τροποποιήσει το Σύνταγμά της,

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βουλγάρων στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Πηγή: skai.gr

