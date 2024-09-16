Τη στιγμή που συλλαμβάνεται ο Ράιαν Ρουθ, ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνει βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από κάμερα που έφερε πάνω του αστυνομικός.

Ο Ράιαν Ρουθ , 58 ετών, συνελήφθη την Κυριακή ενώ προσπαθούσε να διαφύγει της σύλληψης, με το βίντεο να δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί περικυκλώνουν το όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος ήταν κοντά στο σημείο του επεισοδίου, στο γήπεδο του γκολφ, για περίπου 12 ώρες πριν εντοπιστεί από το FBI.

Ακολούθως οι αστυνομικοί δίνουν εντολή στον οδηγό να περπατήσει αργά προς τα πίσω με τα χέρια του στο κεφάλι προς το μέρος τους αφού έχει πριν παραδοθεί.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου, όπου του ασκήθηκε δίωξη για δύο αδικήματα σχετιζόμενα με οπλοκατοχή.

Είναι πιθανόν ότι να του απαγγελθούν και άλλες κατηγορίες, αλλά αυτήν η πρώτη δίωξη (για κατοχή πυροβόλου όπλου από άτομο καταδικασμένο για κακούργημα και για κατοχή πυροβόλου με σβησμένο σειριακό αριθμό) επιτρέπει στις αρχές να τον κρατήσουν προφυλακισμένο όσο θα συνεχίζεται η έρευνα. Οι δύο αυτές κατηγορίες επιφέρουν ποινές 15 και 5 ετών αντίστοιχα.

Ποιος είναι ο Ράιαν Ρουθ

Ευεπηρέαστος ακτιβιστής, ιδεαλιστής ή φανατικός; Ο Ράιαν Ρουθ φαίνεται ότι είναι κάτι και από τα τρία, αν δει κανείς την πορεία της ζωής του, μέχρι τη σύλληψή του την Κυριακή στη Φλόριντα, με την υποψία ότι επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μια φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Μάρτιν δείχνει τον 58χρονο Αμερικανό με τα ξανθά μαλλιά ξεχτένιστα και τα χέρια δεμένα με χειροπέδες στην πλάτη. Σε άλλη φωτογραφία, το τσαλακωμένο μπλουζάκι που φοράει του έχει ανέβει στο στήθος, τα γυαλιά ηλίου έχουν γλιστρήσει στην άκρη της μύτης του. Είναι αδύνατος και ζαρώνει τα μάτια.

Ο πρώην οικοδόμος φαίνεται ότι διαπνεόταν από την έντονη ανάγκη να αναλάβει δράση και το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή, πήγε στην Ουκρανία. Το Γαλλικό Πρακτορείο του είχε πάρει συνέντευξη εκεί, κατά τύχη, σε μια συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς στην πρωτεύουσα Κίεβο. «Ο Πούτιν είναι τρομοκράτης», είχε δηλώσει τότε ο Ρουθ, που είχε ζωγραφίσει την ουκρανική σημαία στο μάγουλό του. «Πρέπει όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη να σταματήσουν ό,τι κάνουν και να έρθουν εδώ να στηρίξουν την Ουκρανία», είπε.

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ διώκεται στη Φλόριντα μόνο για παράνομη οπλοκατοχή – προς το παρόν, αφού συνεχίζεται η έρευνα σε βάρος του για την απόπειρα δολοφονία του Τραμπ. Φέρεται ότι προσπάθησε να τον πυροβολήσει κρυμμένος σε θάμνους, σε ένα γήπεδο γκολφ.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ρουθ απασχόλησε τις αρχές. Είχε συλληφθεί το 2002 έπειτα από έναν τροχονομικό έλεγχο. Τότε, είχε επιχειρήσει να διαφύγει και ταμπουρώθηκε, οπλισμένος, σε ένα τοπικό κατάστημα. Από τη δεκαετία του ’90 είχε εμπλακεί σε διάφορες ποινικές υποθέσεις, ενώ εδώ και χρόνια δεν πλήρωνε τους φόρους του.

Ήταν τακτικός χρήστης ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης και τον Ιούνιο του 2020 ανήρτησε στο Twitter ένα μήνυμα με το οποίο έδειχνε να μετανιώνει επειδή το 2016 ψήφισε τον Τραμπ και αποκάλυπτε τη «μεγάλη απογοήτευσή του». «Θα χαρώ όταν δεν θα είσαι πια εκεί», έγραφε τότε.

Παράλληλα, σε ένα βιβλίο 300 σελίδων που εξέδωσε μόνος του, με τίτλο «Ο χαμένος πόλεμος», παρουσίασε τις ιδέες του για διάφορα μεγάλα θέματα: «Το μοιραίο ψεγάδι της δημοκρατίας», «Η εγκατάλειψη του κόσμου και ο παγκόσμιος πολίτης», «Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και το τέλος της ανθρωπότητας». Στις σελίδες του μιλάει για την Ταϊβάν, το Αφγανιστάν, τη Βόρεια Κορέα.

Σε έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας New York Times που του πήρε συνέντευξη τον Μάρτιο του 2023 αποκάλυψε ότι είχε ένα παράξενο σχέδιο για να βοηθήσει το Κίεβο: να στρατολογήσει Αφγανούς και να στείλει αυτούς τους πρώην στρατιώτες, που διέφυγαν από τους Ταλιμπάν, να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Είχε συντάξει μάλιστα και έναν κατάλογο με εκατοντάδες ονόματα.

Σε μια σέλφι χωρίς ημερομηνία, ενδεχομένως από την ίδια εποχή, εικονίζεται με γένια τριών ημερών, την αμερικανική σημαία τυλιγμένη στον λαιμό του και κάτι που μοιάζει με αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η αμερικανική σημαία εμφανίζεται ραμμένη και σε άλλα ρούχα του: μια ετικέτα σε ένα μπλουζάκι ή σε μια φόρμα, δίπλα σε μια άλλη ετικέτα με την ουκρανική σημαία.

Αφού εργάστηκε στη Βόρεια Καρολίνα, εγκαταστάθηκε στη Χαβάη, στο νησί Οάχου, όπου ίδρυσε μια μικρή εταιρεία, την Camp Box Honolulu. Κατασκεύαζε ξύλινα σπίτια και αποθήκες. Η τοπική εφημερίδα Star-Advertiser αναφέρει σε ένα άρθρο του 2019 ότι είχε προσφέρει ένα από τα σπιτάκια αυτά σε αστέγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.