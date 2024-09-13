Ο πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε σήμερα ότι αναμένει η επιθυμία για διάλογο που εξέφρασε η ομόλογός του στη Βόρεια Μακεδονία, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα – Ντάβκοβα, να γίνει μια συνεπής πολιτική. "Αναμένουμε από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς εμάς σε διμερή βάση και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πλήρως τις σχέσεις μας", τόνισε πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Σιλιάνοφσκα – Ντάβκοβα βρίσκεται στη Βουλγαρία για την περιοδεία στη Σόφια της Εθνικής Όπερας και Μπαλέτου των Σκοπίων που θα ερμηνεύσει το Ναμπούκο του Βέρντι στη σκηνή της Όπερας και Μπαλέτου της Σόφιας.

Όπως δήλωσε ο Ράντεφ, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχει ακόμη αφήσει πίσω της την προεκλογική ρητορική. "Ας ηρεμήσουν τα πάθη και ας επιστρέψουν στον ρεαλισμό, και αυτός (ο ρεαλισμός) είναι πολύ σαφής - οι σχέσεις μας θα συνεχίσουν να οικοδομούνται στη βάση των συμφωνιών και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης", τόνισε.

Η μουσική και ο πολιτισμός είναι τομείς που φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους και η Βουλγαρία ήταν πάντα ανοιχτή στο διάλογο με τη Βόρεια Μακεδονία, επισήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους από την αεροπορική βάση Γκραφ Ιγκνατίεβο, στη νοτιοκεντρική Βουλγαρία.

"Η Βουλγαρία αναμένει αυτός ο διάλογος όχι μόνο να συμβάλει στην πολιτιστική μας προσέγγιση, να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία και τον τουρισμό, αλλά και να επιλύσει επιτέλους τα ανοιχτά μεταξύ μας θέματα", δήλωσε ο Ράντεφ. Παρατήρησε επίσης ότι η συμμετοχή της ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας στον Διάδρομο Μεταφορών 8 θα είναι σαφής ένδειξη των πραγματικών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών των Σκοπίων για περισσότερη συνδεσιμότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

