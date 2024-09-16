Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ έδωσε σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι όλων των οικισμών στα διαμερίσματα Ρίλσκι και Χομούτοφσκι της επαρχίας που βρίσκονται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η περιοχή του Κουρσκ έχει μετατραπεί σε θέατρο σκληρών μαχών, μετά την εισβολή του ουκρανικού στρατού στις αρχές Αυγούστου, ο οποίος κατέλαβε εδάφη κατά μήκος των συνόρων. Τα ρωσικά στρατεύματα κατέβαλαν τις τελευταίες ημέρες προσπάθειες να απωθήσουν τις δυνάμεις του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

