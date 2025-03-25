Αψηφώντας τη βροχή, περίπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν απόψε σε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Σκοπίων, ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται στην παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ "Pulse" στην πόλη Κότσανι, όπου τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς.

Την πορεία διοργάνωσε πρωτοβουλία πολιτών που ονομάζεται «Ποιος είναι ο επόμενος;» και η οποία υποστηρίζει πως μια σειρά τραγικών δυστυχημάτων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Μακεδονία είναι συνέπεια της μεγάλης διαφθοράς στη χώρα.

Οι διαδηλωτές στην κορυφή της πορείας κρατούσαν ένα μεγάλο πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Το σύστημα είναι το επόμενο», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τα θύματα», «Δολοφόνοι, δολοφόνοι» και «Τα κέρδη σας, οι ζωές μας».

«Περιμένουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι συνδέονται με την τραγωδία στο Κότσανι. Όμως όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλους όσοι εμπλέκονται και σε προηγούμενες τραγωδίες στη χώρα, προκειμένου αυτοί να λογοδοτήσουν, με διαφανείς διαδικασίες, ενώπιον της δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης», δήλωσε η εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας πολιτών, Μιλένα Γιάνεφσκα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, όπου άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στη μνήμη των νεκρών και από εκεί κατευθύνθηκαν μπροστά από νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, όπου χειροκρότησαν και απέδωσαν τα εύσημα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την φροντίδα τραυματιών από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ του Κότσανι. Η πορεία κατέληξε μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο στα Σκόπια, όπου οι διαδηλωτές τήρησαν σιγή 16 λεπτών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας και ζήτησαν από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με τα οποία επιτρεπόταν η παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ στο Κότσανι, τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε ακριβώς στις 18:59 τοπική ώρα προκειμένου να γίνει υπενθύμιση στα 59 θύματα της τραγωδίας στο Κότσανι, ολοκληρώθηκε ειρηνικά, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Οι οργανωτές είχαν αναγγείλει ότι απαγορεύονται οποιαδήποτε κομματικά σύμβολα στην πορεία καθώς, όπως είπαν, πρόκειται για κοινωνικό κίνημα διαμαρτυρίας που δεν ταυτίζεται με καμία πολιτική παράταξη.

Η αποψινή ήταν η δεύτερη διαδήλωση στα Σκόπια, μετά από εκείνη της περασμένης Τρίτης (18/06) σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στο Κότσανι. Παρόμοιες διαμαρτυρίες για το τραγικό συμβάν στο Κότσανι έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με καθολικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα.

O πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ανέφερε σήμερα πως αντιλαμβάνεται την αγανάκτηση του κόσμου για όλα όσα προκάλεσαν την τραγωδία στο Κότσανι, κατηγόρησε όμως τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις διαδηλώσεις για μικροκομματικά οφέλη. «Οι διαμαρτυρίες είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο έκφρασης δυσαρέσκειας. Είμαι και εγώ εκνευρισμένος (με το τραγικό συμβάν) και πιστεύω πως και εσείς είστε δυσαρεστημένοι, είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι με όλα όσα συμβαίνουν και επ΄αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιλύουμε προβλήματα και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, πολλά ζητήματα έχουν επιλυθεί τους τελευταίους εννέα μήνες από αυτήν την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση (...) δεν επέτρεψε να συνεχιστεί ο εξευτελισμός, η λεηλασία και η εθνική καταστροφή της χώρας. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα για ορισμένα τρωκτικά που θέλουν να κερδίσουν πολιτικούς πόντους μέσω αυτών των διαμαρτυριών και βλέπουν την κατάλληλη ευκαιρία», δήλωσε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας έχει συλλάβει μέχρι στιγμής 34 ανθρώπους σχετικά με την τραγικό συμβάν στο Κότσανι, μεταξύ άλλων πρώην κυβερνητικά στελέχη, τους τρεις τελευταίους δημάρχους του Κότσανι, αστυνομικούς και τον ιδιοκτήτη του μοιραίου νυχτερινού κλαμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.