Τα πλήγματα την περασμένη εβδομάδα σε κτίριο του ΟΗΕ στη Γάζα, από τα οποία σκοτώθηκε ένας Βούλγαρος εργαζόμενος, προκλήθηκαν από «ισραηλινό άρμα μάχης», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ανακοινώνοντας τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του διεθνούς οργανισμού στη Γάζα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε επί του παρόντος, τα πλήγματα σε κτιριακό συγκρότημα ΟΗΕ στη Ντέιρ αλ Μπάλα στις 19 Μαρτίου προκλήθηκαν από ισραηλινό άρμα μάχης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ένας Βούλγαρος υπάλληλος του ΟΗΕ σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα αυτά, για τα οποία το Ισραήλ αρνήθηκε κάθε ευθύνη, και έξι άλλοι (από τη Γαλλία, τη Μολδαβία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ένας Παλαιστίνιος) τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται αυτό το συγκρότημα του ΟΗΕ ήταν γνωστή στα (εμπλεκόμενα) μέρη της σύγκρουσης», τόνισε ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα πλήγματα αυτά και ζητεί πλήρη, διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα», επανέλαβε. Ο γενικός γραμματέας «έλαβε τη δύσκολη απόφαση να μειώσει το αποτύπωμα του ΟΗΕ στη Γάζα», τόνισε.

Το Ισραήλ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του Βούλγαρου υπαλλήλου του ΟΗΕ. Ο ισραηλινός στρατός, που κατηγορήθηκε από τη Χαμάς, είχε διαψεύσει ότι «έπληξε συγκρότημα του ΟΗΕ στη Ντέιρ αλ Μπάλα», στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ εκπρόσωπος του στρατού διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρξε «καμιά επιχειρησιακή δραστηριότητα» στην περιοχή αυτή.

Σε αυτή τη συγκυρία, και ενώ το Ισραήλ έχει ξαναρχίσει τα αεροπορικά του πλήγματα και τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, παραβιάζοντας την εκεχειρία που ισχύει από τον Ιανουάριο, ο ΟΗΕ αποφάσισε «για λόγους ασφαλείας και επιχειρησιακούς» να «μειώσει την παρουσία» του οργανισμού στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί προσωρινά «περίπου κατά το ένα τρίτο αυτή την εβδομάδα και ίσως λίγο περισσότερο» ο αριθμός των υπαλλήλων του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή περίπου 30 στους 100 εργαζόμενους που βρίσκονται εκεί, διευκρίνισε. Το μέτρο αφορά συγκεκριμένα το προσωπικό της UNICEF, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

«Ο ΟΗΕ δεν εγκαταλείπει τη Γάζα» τόνισε, υπενθυμίζοντας την καθοριστική παρουσία των περίπου 13.000 υπαλλήλων της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.