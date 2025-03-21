Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στη Βόρεια Μακεδονία για την τραγωδία στην πόλη Κότσανι, όπου 59 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, έχασαν τη ζωή τους όταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (16/03) ξέσπασε πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ της πόλης.

Όπως έχει αναφέρει η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας, το κλαμπ Pulse όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λειτουργούσε με πλαστή άδεια και δεν πληρούσε ούτε καν τα βασικά μέτρα ασφαλείας.

Χθες, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα έγιναν οι κηδείες των 59 θυμάτων της τραγωδίας, μεταξύ των οποίων έξι ήταν ανήλικοι.

Κανένας πολιτικός, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση της Βόρειας Μακεδονίας δεν παραβρέθηκε στις κηδείες των θυμάτων από την πυρκαγιά, προφανώς για να μην γνωρίσει αποδοκιμασίες και βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή του κόσμου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεδονίας, Λιούπτσο Κότσεφσκι, ο οποίος προΐσταται των ερευνών για το τραγικό συμβάν δήλωσε σήμερα πως πάνω από 650 άνθρωποι, εκ των οποίων τουλάχιστον 30 ανήλικοι βρισκόταν τη μοιραία νύχτα στο κλαμπ, αν και η χωρητικότητά του ήταν για πολύ μικρότερο αριθμό θαμώνων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα για τέλεση ποινικών αδικημάτων εις βάρος 34 ατόμων.

Χθες το βράδυ η αστυνομία συνέλαβε τον προ μερικών ημερών παραιτηθέντα δήμαρχο του Κότσανι, Λιούπτσο Παπάζοφ, όπως και άλλα δύα άτομα που είχαν διατελέσει τα προηγούμενα χρόνια δήμαρχοι στην πόλη αυτή.Φέρονται να γνώριζαν πως το νυχτερινό κλαμπ στην πόλη αυτή (το κλαμπ λειτουργεί από το 2012) λειτουργούσε με παράνομη άδεια και κάλυπταν την παρανομία αυτή.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρώην υπουργός Οικονομίας, Κρέσνικ Μπεκτέσι (προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI), ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για διάστημα 30 ημερών. Ο Μπεκτέσι ελέγχεται για το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας τού χορηγήθηκε στο νυχτερινό κλαμπ στο Κότσανι πλαστή άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Οικονομίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εντατικοποιούν τους ελέγχους λειτουργίας κέντρων διασκέδασης στη χώρα. Η κυβερνητική εκπρόσωπος της Βόρειας Μακεδονίας, Μαρία Μίτεβα δήλωσε σήμερα πως τις τελευταίες ημέρες ελέχθησαν πάνω από 80 τέτοια καταστήματα και αρκετά από αυτά "σφραγίστηκαν" διότι δεν είχαν άδεια λειτουργίας ή δεν τηρούσαν τα μέτρα ασφαλείας για τους επισκέπτες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

