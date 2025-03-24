Η στρατηγική του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να βάλει στη φυλακή έναν από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς του αντιπάλους θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Όταν πλήθος αστυνομικών έφτασε στην κατοικία του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για να τον συλλάβει σε επιδρομή τα ξημερώματα της περασμένης εβδομάδας, η αντίδρασή του ήταν ήρεμη και αποφασιστική. Ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, μακροχρόνιος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στους υποστηρικτές του, καταγράφοντας τον εαυτό του καθώς φορούσε ένα λευκό πουκάμισο και γραβάτα για να είναι ντυμένος κατάλληλα για τη σύλληψή του.

«Μια μικρή ομάδα προσπαθεί να σφετεριστεί τη βούληση του λαού», δήλωσε. «Θα σταθώ δυνατός».

Λίγες μέρες αργότερα, ο Ιμάμογλου συνελήφθη επισήμως με κατηγορίες για διαφθορά και οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην άκρη της πόλης που κυβερνά από το 2019. Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας στη συνέχεια τον απομάκρυνε από το αξίωμα του δημάρχου, την ίδια στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) τον όρισε ως υποψήφιο για την προεδρία στις επόμενες εκλογές, έπειτα από εσωκομματική ψηφοφορία.

Αξιωματούχοι του κόμματος δήλωσαν ότι 15 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν, αναφέροντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία προερχόταν από μη μέλη του κόμματος. Από τη στιγμή της σύλληψης του Ιμάμογλου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιώντας διαδηλώσεις που εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πολλές περιοχές πέρα από τα παραδοσιακά προπύργια του CHP.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και διαδηλώσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ιμάμογλου, την Τραπεζούντα, που ανήκει στη βόρεια, παράκτια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, από όπου κατάγεται και ο Ερντογάν και όπου διαθέτει μερικούς από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν το Σαββατοκύριακο πλήθη να κατεβαίνουν στους δρόμους κρατώντας μάσκες με το πρόσωπο του Ιμάμογλου, ενώ πολιτικοί του CHP τον αποκαλούσαν «γιο της Τραπεζούντας» και «αδελφό όλων μας».

Αυτή η λαϊκή υποστήριξη προς τον 54χρονο Ιμάμογλου μέσα στην ίδια την εκλογική βάση του Ερντογάν είναι που έχει εδραιώσει τον προσιτό πρώην επιχειρηματία ως τον κύριο αντίπαλο του προέδρου και τον μοναδικό πολιτικό που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τη δύναμή του στην κάλπη, αναφέρει ο Guardian. Ο Ιμάμογλου έχει απορρίψει τη σύγκριση μεταξύ του ίδιου και του Ερντογάν, δηλώνοντας ότι είναι ακραιφνής σοσιαλδημοκράτης και ότι το μόνο κοινό τους είναι η κοινή καταγωγή και η αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η σύλληψη του Ιμάμογλου αποτελεί άλλο ένα σημείο σύγκρισης της πορείας του με εκείνη του Ερντογάν, γεγονός που μακροπρόθεσμα μπορεί να αποδυναμώσει τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Ερντογάν έγινε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πριν φυλακιστεί επειδή απήγγειλε ένα ποίημα, και βγήκε από τη φυλακή ενισχύοντας το πολιτικό του προφίλ σε εθνικό επίπεδο. Και ενώ του είχε επιβληθεί αφαίρεση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ξεπέρασε τα εμπόδια και έγινε πρωθυπουργός μόλις τέσσερα χρόνια μετά την αποφυλάκισή του.

«Ζούμε ξανά τα πολιτικά δράματα της δεκαετίας του 1990, όταν ο Ερντογάν ήταν ο στόχος του κράτους, μόνο που αυτή τη φορά ο Ερντογάν έχει γίνει το ίδιο το κράτος», δήλωσε ο Σονέρ Τσαγαπτάι, βιογράφος του Ερντογάν και αναλυτής στο Washington Institute for Near East Policy.

«Ο Ιμάμογλου είναι ο νέος Ερντογάν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η φυλάκιση του αντιπάλου του θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Δρ Ζία Μεράλ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Soas του Λονδίνου, δήλωσε: «Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί συχνά τη φράση ότι αν κερδίσεις την Κωνσταντινούπολη, κερδίζεις το έθνος και αυτό αντικατοπτρίζει την ίδια του την πολιτική πορεία».

«Αυτό σημαίνει ότι αν μπορείς να κάνεις καλή δουλειά ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του λαού και να προσφέρεις έργο, τότε μια νίκη σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ πιο πιθανή και αυτό ισχύει και για τον Ιμάμογλου.»

Οι τουρκικές αρχές εδώ και καιρό επιδιώκουν να δυσκολέψουν τη διοίκηση του Ιμάμογλου, ακυρώνοντας ακόμη και την πρώτη εκλογική του νίκη το 2019, προτού κερδίσει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Στη συνέχεια, του επιβλήθηκε πολιτική απαγόρευση και ποινή φυλάκισης, κατηγορούμενος για προσβολή εκλογικών στελεχών μετά την αρχική του νίκη, μια απόφαση κατά της οποίας κατέφυγε καταθέτοντας έφεση.

Ωστόσο, η διοίκηση της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας ήταν γεμάτη εμπόδια, καθώς η κυβέρνηση μπλόκαρε πολλές από τις πολιτικές του Ιμάμογλου που απαιτούσαν ομοσπονδιακή έγκριση, ενώ το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν τον πολεμούσε σε όλα τα ζητήματα – από τα ταξί μέχρι τις γραμμές του μετρό.

«Όλες οι αποφάσεις μας μπλοκάρονται», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πριν από τρία χρόνια, αποφεύγοντας επιδέξια ερωτήσεις σχετικά με τις προεδρικές του φιλοδοξίες ή το κόστος του ρολογιού χειρός που φορά συνήθως, το οποίο, όπως είπε, προορίζεται ως κληρονομιά για τον γιο του.

«Ο Ιμάμογλου έχει πολιτικό χάρισμα με τους ψηφοφόρους, είναι πολύ προσιτός. Βγαίνει ως φιλικός και ευφυής», είπε ο Μεράλ. «Έχει ευρύ εκτόπισμα και είναι πιο προσαρμοστικός στην αντίληψή του σε σχέση με άλλους υποψηφίους του CHP».

Με τον Ιμάμογλου να θεωρείται τώρα «θύμα μιας πολιτικής εκστρατείας», πρόσθεσε ο Μεράλ, αυτό μπορεί να αυξήσει την υποστήριξή του, ακόμη και ανάμεσα σε υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Το πώς θα εξελιχθεί η προεδρική εκστρατεία του Ιμάμογλου από τη φυλακή παραμένει ασαφές. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, αν και αναμένεται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Επικυρώνοντας την πρόσφατη υποψηφιότητά του, ο Ιμάμογλου έστειλε μήνυμα από τη φυλακή προς τους υποστηρικτές του, που απευθυνόταν επίσης προς τους διώκτες του: «Αυτή η εξαιρετική στιγμή έχει τρομάξει μια μικρή ομάδα κακόβουλων ανθρώπων. Έχουν δίκιο να φοβούνται».



