Τραμπ: Καμία εξαίρεση από τους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει εξαιρέσεις στους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγει η χώρα του, προσθέτοντας πως αυτοί που χαρακτηρίζει ανταποδοτικούς και τομεακούς δασμούς θα τεθούν σε εφαρμογή από τη 2η Απριλίου.

«Όχι, δεν έχω καμιά πρόθεση να το κάνω», απάντησε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One, οι οποίοι τον ρωτούσαν αν σκοπεύει να επιτρέψει εξαιρέσεις στην επιβολή αυτών των τελωνειακών δασμών.

Για να εξισορροπήσει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας του, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, ένα μπρα-ντε-φερ που αποσταθεροποιεί τις χρηματαγορές και δημιουργεί φόβους για ύφεση στη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία.

Τελωνειακοί δασμοί 25% βρίσκονται σε ισχύ από την Τετάρτη στο χάλυβα και το αλουμίνιο, με στόχο να προστατευθεί η αμερικανική σιδηρουργική βιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης σκοπεύει εξάλλου να επιβάλει από τις 2 Απριλίου τελωνειακούς δασμούς, τους οποίους χαρακτηρίζει «αμοιβαίους», στο σύνολο των εμπορικών εταίρων της χώρας του.

Την ημερομηνία αυτή πρόκειται επίσης να τεθούν σε ισχύ οι τελωνειακοί δασμοί 25% στα μεξικανικά και τα καναδικά προϊόντα, οι οποίοι είχαν ανασταλεί προσωρινά στις αρχές Μαρτίου.

«Η 2α Απριλίου είναι μια ημέρα απελευθέρωσης για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ. «Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη έρθει στη χώρα μας και θα υπάρξουν περισσότερα από τις 2 Απριλίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.