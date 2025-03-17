Βόρεια Μακεδονία: Μίτσκοσκι για τη φονική πυρκαγιά στο Κότσανι

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και δεν υπάρχουν σχέδια για τη συμμετοχή ιατροδικαστών από το εξωτερικό στις έρευνες για την πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Κότσανι, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Κριστιάν Μίτσκοσκι, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής.



«Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σύμφωνα με το πρακτορείο ΜΙΑ.



Στη σκιά της εθνικής τραγωδίας με τουλάχιστον 59 νεκρούς, και 155 τραυματίες, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επισταμένοι έλεγχοι όλων των εγγράφων στις εγκαταστάσεις εστίασης, μετά την τρομερή φωτιά στο κλαμπ.



Ερωτηθείς για την ηθική διάσταση της υπόθεσης, ο πρωθυπουργός Μίτσκοσκι, δεν έδειξε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί, λέγοντας ότι «όλοι πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνοι».

«Οκτώ μήνες, σχεδόν εννέα μήνες τώρα, εργάζομαι όσο μπορώ για να νικήσω αυτό το διεφθαρμένο σύστημα και δεν υπάρχει δίλημμα για μένα. Πρέπει κάποιος να αισθάνεται ηθική ευθύνη; Ναι, όλοι πρέπει να νιώθουμε ηθική ευθύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Να τη νιώσω μόνος μου; Αν χρειαστεί, θα το δεχτώ. Ας πέσει όλη η ηθική ευθύνη πάνω μου. Αλλά πρώτα θα νικήσω αυτό το σύστημα. Δηλαδή, τα πράγματα θα διορθωθούν» υποστήριξε.



Ο Μίτσκοσκι δεσμεύτηκε ότι «όλα όσα ξεκινήσαμε σήμερα θα αποδώσουν καρπούς».



«Τότε», είπε, «δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη κρίση από την κρίση των ψηφοφόρων... αυτοί λένε ποιος είναι αυτός που πρέπει να φέρει την ηθική ευθύνη».



Ο πρωθυπουργός είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι 47 άτομα με εγκαύματα έχουν σταλεί για ιατρική περίθαλψη στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Σερβία και την Τουρκία, προσθέτοντας ότι η Κροατία, η Αυστρία και η Ολλανδία έχουν επίσης προσφέρει τη βοήθειά τους. Ανακοίνωσε επίσης ότι είχε μιλήσει με όλους σχεδόν τους Ευρωπαίους ομολόγους του νωρίτερα την Κυριακή.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη διαφθορά, ο Μίτσκοσκι είπε ότι «πολλά άλλα πράγματα που είναι πραγματικά καταστροφικά και ανησυχητικά» θα έρθουν στο φως.



«Το γεγονός ότι κάποιος πλαστογραφούσε άδειες για χρήματα είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μας», είπε, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι αυτή ήταν η μόνη πλαστογραφημένη άδεια νυχτερινού κέντρου. Είπε δε, ότι μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες ανάλογες περιπτώσεις.



Η κυβέρνηση κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος και θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Πάντσε Τόσκοβσκι, το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης λειτουργούσε στην πόλη Κότσανι, 97 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Σκόπια, χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, ενώ στο παρελθόν λειτουργούσε ως αποθήκη χαλιών.

Όπως δε τόνισε χαρακτηριστικά, χωρίς να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες, «η άδεια αυτή, όπως και πολλά άλλα πράγματα στη Βόρεια Μακεδονία στο παρελθόν, συνδέεται με δωροδοκία και διαφθορά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε περίπου 20 συλλήψεις.

