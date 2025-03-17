Η Τουρκία θα απαιτήσει από την ΕΕ την άρση «άνευ όρων» των κυρώσεων στη Συρία

Η Άγκυρα θα αξιώσει εκ νέου από τις Βρυξέλλες την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας «χωρίς όρους» και «επ’ αόριστον», κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των διεθνών δωρητών που αρχίζει σήμερα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα, σύμμαχος των νέων de facto συριακών αρχών, στην εξουσία από την 8η Δεκεμβρίου, θεωρεί το μέτρο αυτό εκ των ων ουκ άνευ για να υποστηριχθεί η «συνολική και ειρηνική μετάβαση» στη γειτονική της χώρα, με την οποία μοιράζονται σύνορα 910 χιλιομέτρων.

«Η οικονομική ασφάλεια της Συρίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας», ανέφερε το τουρκικό ΥΠΕΞ σε δελτίο Τύπου.

«Πρέπει να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης» και «οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν άνευ όρων και για απεριόριστη διάρκεια», επέμεινε.

Η διπλωματία της Τουρκίας, χώρας που συνεχίζει να φιλοξενεί κάπου τρία εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες, συνηγόρησε επίσης υπέρ της «συνολικής ανοικοδόμησης» της χώρας προκειμένου «να ενθαρρυνθούν οι επιστροφές».

Την Τουρκία θα εκπροσωπήσει στη σύνοδο ο υφυπουργός Εξωτερικών Νου Γιλμάζ.

Αφότου ανέλαβαν οι μεταβατικές αρχές, που υιοθέτησαν συνταγματική διακήρυξη με την οποία εκχώρησαν πλήρεις εξουσίες στον προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέστειλε τις κυρώσεις σε βάρος τομέων-κλειδιών της συριακής οικονομίας.

Όμως μετά τις πρόσφατες σφαγές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η ΕΕ δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε εκ νέου επιβολή τους αν η νέα εξουσία δεν τηρήσει τις υποσχέσεις τους να μην υπάρξουν αποκλεισμοί και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Η επαρχία Λαττάκεια μετατράπηκε αυτόν τον μήνα σε θέατρο μαζικών εκτελέσεων αμάχων, στην πλειονότητά τους αλαουιτών, με έναυσμα επιθέσεις πιστών στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, μέσα σε μερικές ημέρες σκοτώθηκαν πάνω από 1.200 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

