Βόρεια Μακεδονία: Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την τραγωδία στο Κότσανι

Πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… Τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

