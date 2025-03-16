Κυβερνητικές πηγές: Η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών από τη φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία που ζητήθηκαν

Μετά το τραγικό δυστύχημα στη Βόρεια Μακεδονία και την τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας σήμερα το πρωί, με συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Εξωτερικών, Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και του ΕΚΑΒ, η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των εγκαυματιών που ζητήθηκαν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Οι 18 τραυματίες θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και σε στρατιωτικά νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ήδη στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύονται 3 σοβαρά τραυματίες, 25 και 19 ετών με εκτεταμένα εγκαύματα, εκ των οποίων ο ένας ήδη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

