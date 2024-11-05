Μερικές ώρες προτού αρχίσουν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τα ξημερώματα ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ βεληνεκές, τη δεύτερη οπλική δοκιμή της Πιονγιανγκ μέσα σε πέντε μέρες,

Η εκτόξευση «βαλλιστικών πυραύλων βραχείας εμβέλειας» προς την Ανατολική Θάλασσα, (επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας), έγινε αντιληπτή στις 07:30 (τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Εν αναμονή «νέων εκτοξεύσεων», οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις «ενίσχυσαν την επιτήρηση και την επαγρύπνησή τους», πρόσθεσε το επιτελείο στη Σεούλ, προσθέτοντας πως μοιράζεται πληροφορίες με το Τόκιο και την Ουάσιγκτον.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους την εκτόξευση «βαλλιστικών πυραύλων» που «εκτιμάται πως κατέπεσαν εκτός» της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας.

Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν στις ΗΠΑ

Την περασμένη Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, ανακοίνωσε πως προχώρησε σε δοκιμή του νέου της διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), με στερεό καύσιμο, τον πιο προηγμένο που έχει αναπτύξει και ο οποίος παρέμεινε στον αέρα περισσότερο από οτιδήποτε είχε δοκιμάσει το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν

Επρόκειτο για την πρώτη επίδειξη δύναμης αυτού του είδους από τη Βόρεια Κορέα αφού κατηγορήθηκε από την Ουκρανία, δυτικούς συμμάχους της και τη Σεούλ πως έστειλε χιλιάδες στρατιώτες στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Washinghton Post, με την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, « Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει ένα μήνυμα στους αντιπάλους πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ουάσιγκτον έναντι της Πιονγκγιάνγκ».

Το καθεστώς του Κιμ θέλει να δείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα ότι θα αντισταθεί στην «επικίνδυνη σύσφιξη της πυρηνικής τους συμμαχίας», αναφέρει η εφημερίδα.

Επίσης, ειδικοί θεωρούν πως η σειρά οπλικών δοκιμών της Πιονγκγιάνγκ μπορεί να εντάσσεται σε προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από την υποτιθέμενη ανάπτυξη στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία, που προκάλεσε ανησυχία, καθώς πλησίαζαν οι σημερινές εκλογές στις ΗΠΑ.

Προχθές Κυριακή η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν κοινή αεροπορική άσκηση με τη συμμετοχή στρατηγικού βομβαρδιστικού σε ανταπόδοση της εκτόξευσης του ICBM.

Στα γυμνάσια συμμετείχαν αμερικανικό βομβαρδιστικό B-1B, νοτιοκορεάτικα καταδιωκτικά F-15Κ και KF-16, καθώς και ιαπωνικά καταδιωκτικά F-2.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις του είδους πάντα προκαλούν οργή στη Βόρεια Κορέα, που τις θεωρεί πρόβες εισβολής στο έδαφός της.

Για την Κιμ Γιο Γιονγκ, την ισχυρή αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, τα γυμνάσια αυτά γίνονται για λόγους «αυτοάμυνας». Η ίδια προειδοποίησε πως οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή «της ισορροπίας δυνάμεων (...) στην κορεατική χερσόνησο θα σημάνει πόλεμο».

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, που θεωρούν τις ΗΠΑ εχθρό που απειλεί την ίδια την ύπαρξή τους, έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι δυο χώρες υπέγραψαν ιδίως αμυντική συμφωνία, που προβλέπει πως η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση επίθεσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης τον Ιούνιο του ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

