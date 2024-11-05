Τούρκος υπήκοος συνελήφθη στις ΗΠΑ όπου κατηγορείται για παραβίαση των κυρώσεων σε βάρος του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο 37χρονος Τασκίν Τορλάκ συνελήφθη το Σάββατο στο Μαϊάμι (νοτιοανατολικά) καθώς ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Τουρκία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του εισαγγελέα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον.

Διώκεται επειδή φέρεται πως προσπάθησε, μεταξύ Νοεμβρίου και Ιουνίου του 2023, να πουλήσει πετρέλαιο προερχόμενο από τη Βενεζουέλα για λογαριασμό της κρατικής Petroleos de Venezuela (PdVSA) η οποία υφίσταται αμερικανικές κυρώσεις από το 2019. Οι κυρώσεις σε βάρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας αποσκοπούν στο «να μην επιτρέψουν στο καθεστώς (του προέδρου Νικολάς Μαδούρο) την περαιτέρω εξάντληση των εθνικών πόρων ενόσω διατηρεί παράνομα την εξουσία», ανέφερε ο εισαγγελέας Μάθιου Γκρέιβς.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα εξακολουθήσει να φροντίζει να λογοδοτήσουν όσοι εμπλέκονται σε παράνομες προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο καθεστώς Μαδούρο», τόνισε από την πλευρά του ο Μάθιου Όλσεν, υφυπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για θέματα Εθνικής Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τασκίν Τορλάκ και οι φερόμενοι ως συνεργοί του, οι οποίοι δεν έχουν κατονομαστεί ως τώρα, έλαβαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την PdVSA για να οργανώσουν τη μεταφορά φορτίων πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, καμουφλάροντας την προέλευσή τους.

Τον Απρίλιο η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε εκ νέου κυρώσεις σε βάρος του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση Μαδούρο συνεχίζει την πολιτική καταστολής της αντιπολίτευσης.

Η Ουάσινγκτον είχε χαλαρώσει τις κυρώσεις τον Οκτώβριο του 2023 κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκπροσώπων του προέδρου Μαδούρο και της αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή «ελεύθερων και δίκαιων» εκλογών το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

