Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν λέει ότι πυραυλικές δοκιμές γίνονται για αυτοάμυνα

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, η αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επικρίσεις του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA η Κιμ Γιο Γιονγκ είπε ότι οι δοκιμές όπλων γίνονται για λόγους «αυτοάμυνας».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ θα εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειές της για να αποθαρρύνει τις ξένες στρατιωτικές απειλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

