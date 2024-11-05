Έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν απηύθυνε μέσω twitter, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με την Κάμαλα Χάρις και αναφέροντας πως σήμερα είναι η μέρα των εκλογών.

"Ξέρω ότι η Κάμαλα Χάρις μπορεί να κερδίσει τον Τραμπ, αλλά πρέπει να ψηφίσετε", αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο Τζο Μπάιντεν καλεί επίσης τους ψηφοφόρους να βεβαιωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο μπορούν να ψηφίσουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας

Πηγή: skai.gr

