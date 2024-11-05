Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επέκρινε χθες Δευτέρα το γεγονός ότι η Χαμάς απέρριψε για ακόμη μια φορά προσωρινή ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ κάλεσε το Ισραήλ να αυξήσει την ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται στους αμάχους στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο κατά τη διάρκεια χωριστής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Στέλεχος της Χαμάς τόνισε την Παρασκευή ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αρνείται να εξετάσει καν πρόταση για βραχείας διάρκειας ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας που καταρτίστηκε από τις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αφού δεν ικανοποιεί την αξίωσή της να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συζήτησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι ο κ. Μπλίνκεν «σημείωσε πως η Χαμάς για ακόμη μια φορά αρνήθηκε να απελευθερώσει έστω περιορισμένο αριθμό αμάχων για να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και ανακούφιση για τον πληθυσμό στη Γάζα», σύμφωνα με δελτίο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Επέμεινε πως έχει «σημασία να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», να υπάρξουν «εγγυήσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» και να «αυξηθεί και να διατηρηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια», προστίθεται στο κείμενο.

Ο κ. Μπλίνκεν ταξίδεψε στη Μέση Ανατολή μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, του Γιαχία Σινουάρ, αποπειρώμενος —χωρίς επιτυχία— να δώσει ώθηση στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που ξέσπασε με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Συζήτησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ρον Ντέρμερ, εκ των σημαντικότερων συμβούλων του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταρτίσει σχέδιο για την μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ακόμη κι αν δεν έχει συμφωνηθεί διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε χωριστή συνδιάλεξή του με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γκάλαντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάλεσε τον συνομιλητή του να λάβει μέτρα για να αυξηθεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με άλλο δελτίο Τύπου, που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Μάθιου Μίλερ. Ο κ. Μπλίνκεν «κάλεσε να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες» για να «αυξηθεί και να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η ανθρωπιστική βοήθεια (...) σ’ όλη τη Γάζα», κατά το κείμενο.

Παράλληλα, η αμερικανική διπλωματία επιδιώκει να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, να τερματιστεί η ισραηλινή επίθεση στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

