Βόρεια Κορέα: Μπαλόνια με σκουπίδια στέλνει ξανά στη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα έστειλε και πάλι εκατοντάδες μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια προς τη Νότια, ανακοίνωσε σήμερα ο νοτιοκορεατικός στρατός αναφερόμενος στην τελευταία τέτοια «ομοβροντία» σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων.

Η Πιονγκγιάνγκ απογείωσε περίπου 190 μπαλόνια χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων στη Σεουλ. Περίπου 100 απ' αυτά προσγειώθηκαν ήδη στη Νότια Κορέα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι σάκοι που κρέμονται από τα μπαλόνια περιέχουν «κυρίως χαρτί και πλαστικά σκουπίδια», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το επεισόδιο αυτό σημειώνεται με φόντο την επίσκεψη στη Νότια Κορέα του απερχόμενου Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα, ο οποίος είχε χθες, Παρασκευή, συνομιλίες με τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ.

Στις αρχές Μαΐου, η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει σχεδόν 5.000 μπαλόνια προς τη Νότια Κορέα, λέγοντας πως πρόκειται για αντίποινα για τα μπαλόνια με προπαγανδιστικό υλικό που στέλνουν Νοτιοκορεάτες προς τη Βόρεια Κορέα.

Οι σχέσεις ανάμεσα στους δύο γείτονες βρίσκονται στο χειρότερο σημείο εδώ και χρόνια. Πρόσφατα η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε την ανάπτυξη 250 εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων στα νότια σύνορά της.

Ως απάντηση, η Νότια Κορέα άρχισε και πάλι να μεταδίδει προπαγανδιστικά μηνύματα από μεγάφωνα κατά μήκος των συνόρων, ανέστειλε πλήρως μια στρατιωτική συμφωνία που είχε στόχο τη μείωση των εντάσεων και επανέλαβε τα γυμνάσια με αληθινά πυρά στα μεθοριακά νησιά και κοντά στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που διαιρεί την κορεατική χερσόνησο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.