Η Βόρεια Κορέα επιβεβαιώνει την εκτόξευση πυραύλων στο πλαίσιο άσκησης για «πλήγμα με τακτικά πυρηνικά όπλα» Κόσμος 01:19, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εξήγησε πως έκανε άσκηση για «πλήγμα με τακτικά πυρηνικά όπλα», σε αντίδραση στα κοινά γυμνάσια των στρατών των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA