Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε 10.000 «σύγχρονες σοσιαλιστικές κατοικίες» στην Πιονγκγιάνγκ (φωτογραφίες)

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας διεξήγαγαν χθες Κυριακή τελετή εορτασμού της αποπεράτωσης 10.000 νεόδμητων σύγχρονων κατοικιών στη νέα συνοικία Χουασόνγκ της Πιονγκγιάνγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη στην τελετή, όπως και αρκετοί άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Κιμ Τοκ Χουν, κατά την ίδια πηγή.

🇰🇵 Cerimônia de inauguração do primeiro estágio de 10.000 apartamentos na área de Hwasong, ocorreu com eucesso em 16 de abril.



Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da RPDC, esteve presente na cerimónia. pic.twitter.com/PHhK4D0ajk