Η Βόρεια Κορέα προχώρησε το Σάββατο σε δοκιμή δύο νέων πυραύλων αεράμυνας, υπό την προσωπική επίβλεψη του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με το KCNA, τα νέα όπλα διαθέτουν «ανώτερη μαχητική ικανότητα» και βασίζονται σε «μοναδική τεχνολογία», χωρίς να δίνονται περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Οι εκτοξεύσεις απέδειξαν ότι «τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των δύο τύπων πυρομαχικών είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την καταστροφή διαφόρων εναέριων στόχων», όπως drones και πυραύλους cruise.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από τη Σεούλ ότι την περασμένη Τρίτη άνοιξε πυρ με προειδοποιητικές βολές εναντίον Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέρασαν για λίγο τη Ζώνη Αποστρατιωτικοποίησης (DMZ) που χωρίζει τις δύο χώρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, η Διοίκηση του ΟΗΕ ανέφερε ότι περίπου 30 Βορειοκορεάτες στρατιώτες διέσχισαν το αυστηρά οχυρωμένο σύνορο, πριν επιστρέψουν πίσω.

Η Πιονγκγιάνγκ αντέδρασε κατηγορώντας τη Σεούλ για «εσκεμμένη πρόκληση».

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ πραγματοποιούν από τη Δευτέρα μεγάλης κλίμακας κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή. Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος είχε θέσει ως προτεραιότητα στην προεκλογική του εκστρατεία τη βελτίωση των διακορεατικών σχέσεων. Ωστόσο, η αδερφή του Κιμ έχει ήδη απορρίψει τις προσπάθειες συμφιλίωσης της νέας κυβέρνησης.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Κιμ είχε καταδικάσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, χαρακτηρίζοντάς τις «άκρως εχθρικές και συγκρουσιακές» και δεσμευόμενος να επιταχύνει την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Τον Ιανουάριο, η Βόρεια Κορέα είχε ανακοινώσει ότι εκτόξευσε νέο βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς με υπερηχητική κεφαλή, ικανό – σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ – να «αποτρέπει αξιόπιστα κάθε αντίπαλο στην περιοχή του Ειρηνικού».

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η Βόρεια Κορέα λαμβάνει ρωσική τεχνολογία πυραύλων με αντάλλαγμα την αποστολή στρατευμάτων για τη στήριξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Ο Σιν Γουονσικ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Σεούλ έχει στοιχεία πως η Μόσχα παρείχε πυραύλους και άλλο εξοπλισμό για την ενίσχυση της αεράμυνας της Πιονγκγιάνγκ. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι τελευταίοι πύραυλοι που δοκιμάστηκαν περιλαμβάνουν ρωσική τεχνολογία.

Η Βόρεια Κορέα, μία από τις πιο καταπιεστικές ολοκληρωτικές χώρες στον κόσμο, κυβερνάται εδώ και δεκαετίες από την οικογένεια Κιμ. Νότια και Βόρεια Κορέα παραμένουν τεχνικά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1953, καθώς ο πόλεμος της Κορέας έληξε χωρίς την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

