Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία κι η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα στο Σικάγο αποτελεί κατάχρηση εξουσίας, δήλωσε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας του Ιλινόις, σύμφωνα με το BBC.

Δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την αποστολή της Εθνοφρουράς στο Ιλινόις και ο πρόεδρος των ΗΠΑ «επιχειρεί να δημιουργήσει κρίση», δήλωσε ο Τζ. Μπ. Πρίτζκερ (JB Pritzker) σε ανακοίνωσή του.

Donald Trump is attempting to manufacture a crisis, politicize Americans who serve in uniform, and continue abusing his power to distract from the pain he's causing families.



We'll continue to follow the law, stand up for the sovereignty of our state, and protect Illinoisans. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 24, 2025

Ο Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει περίπου 2.000 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο αυτού που παρουσιάζει ως καταστολή του εγκλήματος στις πόλεις των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί» απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, είχε πει ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο πριν λίγες μέρες. «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Την Παρασκευή είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την «πάταξη της εγκληματικότητας» και στο Σικάγο που «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», είπε. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν.

«Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

